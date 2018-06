Football - Focus sur Patrice Flaccadori : " accompagnez vos enfants ! "

Parole à Patrice Flaccadori :



Une saison footballistique bien remplie ?



« On a fini par la Coupe de Tahiti U11 et U13, on a vu des jeunes qui jouaient bien. On note le retour des éducateurs, c’est important car ce sont eux qui sont sur le terrain, ce sont eux qui sont là tous les mercredis et samedis pour entrainer leurs petits. Depuis deux ans, on a augmenté les normes de pratique, on est passés de 12 festivals à 22 festivals, en alternant football, futsal et beach soccer. »



« On voit des principes et des intentions de jeu émerger, des principes de conservation de balle apparaitre jusque dans la catégorie U9 pour Dragon, Vénus et Tefana. Le niveau s’est amélioré. Pour nous c’est très important et très positif. Les résultats sont importants mais nous, techniciens, on essaye de voir les intentions de jeu. »



Vous jonglez entre les disciplines et les catégories ?



« C’est une question d’organisation. On a besoin de l’aide des communes et il y a des communes qui nous aident vraiment de ce point de vue-là. On envoie un calendrier et ils nous réservent des salles. Si on prend l’exemple du Brésil, à Sao Paulo, ils ne pratiquent le football qu’à partir de 12 ans, avant ils pratiquent le futsal. Nous on veut faire un mix, on propose une pratique diversifiée, du futsal, du football et du beach soccer. On voit les enfants qui progressent, on voit des techniques de futsal au football et ça c’est intéressant. »