Football – Coupe du monde U20 : Les Aito Taurea n’ont jamais lâché

Mieux qu’en 2009 avec 14 buts encaissés



En 2009, lors de la dernière Coupe du monde U20 en Egypte, Tahiti avait encaissé 21 buts (8 +8+5) contre 14 cette-fois ci. Certes, la Colombie a largement dominé la rencontre et aurait pu inscrire dix buts de plus sans un Moana Pito héroïque, auteur de nombreux magnifiques arrêts. Mais Tahiti a proposé quelques belles phases de jeu et a pu frapper vers le but colombien plus de fois dans le dernier match que dans les deux premiers matchs réunis, alors que la Colombie était, sur le papier, l’équipe la plus forte du groupe A.



Tahiti a fait également quelques fautes, avec une exclusion en fin de match pour deux cartons jaunes - comme contre la Pologne -, mais globalement le jeu est resté correct et le nombre de fautes et de cartons jaunes relativement contenu. Tahiti a encaissé quatre buts en première mi-temps et seulement un dans la première demi-heure de la seconde période et un autre en fin de match.



Même si les défaites sont sévères, le bilan est somme toute positif pour nos jeunes. Les moyens et la démographie n’expliquent pas tout, c’est sûr, il y a également une question de mentalité et d’engagement personnel. D’ailleurs, on peut expliquer en partie cette relative progression grâce à nos joueurs exportés, notamment Terai Brémond, qui est celui qui a le plus tenté de marquer, et Tevaitini Teumere qui a montré lui aussi de belles choses en défense.



A l’image de ce dernier, à peine âgé de 16 ans, la moyenne d’âge de nos jeunes tahitiens était relativement basse. On aurait aimé voir Tahiti marquer le premier but de son histoire footballistique en Coupe du monde mais ce n’est pas arrivé. Bruno Tehaamoana peut tout de même être fier d’avoir pu hisser ses jeunes au deuxième rang océanien et d’avoir pu donner une belle image du football tahitien à l’international. SB/FTF