Football - Coupe des Nations OFC : Cruel scénario pour les Vahine Ura

Avec cinq buts marqués dans les dix premières minutes de jeu, il ne fallait pas arriver en retard au stade Yoshida de Koné. Samoa ouvre le score dès la première minute de jeu. Dans l’axe droit de la défense tahitienne, Hana Kimitete manque son contrôle orienté et perd le ballon sous le pressing de Sina Sataraka qui place une frappe enroulée au second poteau qui trompe Vahinerii Puraga (1-0 pour Samoa)



Tahiti égalise deux minutes plus tard sur une belle action collective. Lanihei Rua se joue de trois défenseurs sur l’aile droite et centre au second poteau pour Heimiri Alavarez, la capitaine des Vahine Ura remet au centre pour Carole Teotahi qui reprend en première intention et marque. (1-1)



Après un nouveau but des Samoa (2-1 pour Samoa), Carole Teotahi ramène une nouvelle fois ses troupes à égalité en reprenant victorieusement un centre en retrait de Ninauea Hioe, qui avait bien débordé et fixé la défense sur le côté droit (2-2). Les Vahine Ura prennent l’avantage grâce à Hanihei Taumaa qui, lancée dans la profondeur sur l’aile droite à la 10’, vient placer une frappe à ras de terre croisée qui bat la gardienne samoane. (3-2 pour Tahiti)



Après un nouveau but des Samoa sur coup de pied arrêté à la 22’, bien décalée par Kiani Wong sur le côté droit, Ninauea Hioe redonne l’avantage aux Vahine Ura juste avant la pause d’une très belle frappe du gauche qui vient se loger dans la lucarne opposée de Ronisa Lipi (4-3 pour Tahiti).