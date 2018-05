Football - Coupe de Tahiti Nui : Dragon et Vénus en finale

As Tefana vs as Vénus



On le sait, l’as Vénus est capable de tout sur un match et les hommes de Samuel Garcia l’ont de nouveau prouvé. Alors que Tefana, après un coup de mou en début de saison, est redevenue la machine à gagner qu’elle a été depuis plusieurs saisons, Vénus a su trouver l’ouverture. Pas moins de 8 buts ont été inscrits dans le temps règlementaire.



C’est Teaonui Tehau qui ouvre le compteur pour Venus dès la 7’, puis Jean Claude Chang Koei Chang à la 17’ et Taumihau Tiatia à la 23’ donnent l’avantage 2-1 à Tefana. A la 36’, Kevin Barbe permet à Vénus d’égaliser, mais Tefana fait le break grâce à Benoit Mathon (40’) et Donavan Bourebare (43’), 4-2 pour Tefana à la mi-temps.



En deuxième mi-temps, Teaonui Tehau redonne espoir à Vénus en inscrivant le but du 4-3 à la 67’. Après l’exclusion d’Alvin Tehau, Tauarii Taputuarai égalise à 4-4 à la 90’. Les deux équipes inscriront encore un but chacune dans les prolongations, Tauhiti Keck pour Tefana à la 98’ et de nouveau Teaonui Tehau pour Vénus à la 104’. 5-5 à l’issue des prolongations. Vénus s’imposera finalement grâce à son gardien Tamaiti Patia, plus efficace que le jeune Moana Pito de Tefana, qui permettra à son équipe de gagner 3-2 aux tirs au but. SB / FTF