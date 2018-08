Football - Championnat OFC U19 : Tahiti qualifié pour le mondial U20

Parole à Bruno Tehaamoana :



Une première mi-temps compliquée ?



« Je n’avais pas donné de consigne de période d’observation, je leur avais demandé simplement d’être patients. On savait que c’était une bonne équipe. On les félicite parce qu’ils ont fait un très beau match, les Salomonais nous ont embêtés dans tous les domaines, que cela soit sur les balles courtes ou sur les balles longues. On a été inquiétés. »



Tout s’est débloqué en deuxième mi-temps ?



« A la mi-temps, je leur ai demandé de jouer un peu plus vers l’avant, dans les intervalles, en coupant leur jeu court. Je leur ai demandé aussi d’accélérer dès qu’on en avait l’occasion et c’est ce que l’on a fait sur le deuxième but. On fait un contre haut, on part sur le côté, on renverse sur le côté opposé et on marque. Cela a été travaillé dans la semaine, ce match a été bien préparé. »



Une belle efficacité offensive ?



« Je n’ai fait que de répéter « les gars, aujourd’hui, il faut de l’efficacité, devant les buts il faut la mettre. Si on rate trop d’occasions, on va commencer à douter et l’équipe adverse va reprendre confiance. » Je pense qu’on a été plus efficace qu’eux car eux aussi ont eu des occasions mais on a eu un grand Moana derrière qui a ramassé toutes les balles aériennes. Je félicite mes joueurs, c’est le groupe qui a gagné et c’est le groupe qui ira en Pologne. »



Un grand jour pour le football tahitien ?



« Oui, car en 2008, il y avait eu les U20 de Lionel Charbonnier qui ont donné une génération qui continue de briller encore sur les terrains de Ligue 1. Aujourd’hui, c’est cette génération-là. Je leur ai dit « ayez confiance en vous, cela va bien se passer mais il faut avoir confiance. Ensemble, on ira loin. » Et aujourd’hui, voilà le résultat, on était tous ensemble et on a gagné ensemble pour aller en Pologne. » Propos recueillis par SB / FTF