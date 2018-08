Football - Championnat OFC U19 : Tahiti perd la finale mais le bilan est positif

Parole à Bruno Tehaamoana, coach de la sélection :



Ton analyse du match ?



« On est un peu déçus du résultat, perdre une finale n’était pas dans nos intentions. Notre intention était de gagner ce soir et de détrôner la Nouvelle Zélande. On a pas pu le faire, ce n’est pas grave. Il a suffi d’une petite erreur de placement en défense et cela nous a couté un but. Je leur avais dit que cela allait se jouer sur un détail et c’est ce qui s’est passé. »



Quel est le bilan de ce tournoi ?



« Le bilan est positif, nous sommes qualifiés pour la Coupe du monde en Pologne, il va falloir décompresser, récupérer puis penser à se préparer pour cette aventure qui va être exceptionnelle pour cette équipe qui est très jeune. Il faudra bien la préparer pour qu’elle soit au niveau parce qu’en face elle devra affronter les meilleures équipes U20 du monde. Je pense qu’on fera des tournois, peut être des déplacements à l’étranger pour acquérir de l’expérience. »



Ces joueurs vont regagner leurs clubs ?



« J’espère que mes collègues entraineurs de club ne vont pas trop les utiliser rapidement. Ils sortent d’un grand tournoi et ils ont besoin de récupérer. D’ici dix jours, on fera appel à ces joueurs pour commencer leur préparation. C’est dans neuf mois mais le temps passe très vite. Je leur ai dit d’être fiers de représenter leur club et de se donner à fond comme ils se sont donnés à fond pour la Polynésie. »