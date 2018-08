Football - Championnat OFC U19 : Tahiti gagne 6-0 contre la Papouasie

Parole à Bruno Tehaamoana :



Une bonne première mi-temps ?



« J’avais demandé aux joueurs d’être présents et de les presser. On a joué sur nos qualités, avec nos grands à l’avant, on savait que leur gardien était petit. Sur le premier but on marque après un cafouillage, sur le deuxième, sur corner, on place notre capitaine au premier poteau et cela a marché puisqu’il a marqué. Les joueurs ont respecté les consignes. Je leur avais dit de se faire plaisir car le football est un jeu, cela a bien fonctionné. »



La deuxième mi-temps ?



« Je pense qu’il y a eu un relâchement, on a laissé la Papouasie venir nous presser. Je pense que certains ont pensé qu’à 4-0 c’était fini. On les avait pourtant un peu sermonnés à la mi-temps. Les Papous n’avaient plus rien à perdre, ils nous ont harcelés et coupés dans nos mouvements. Après il y a eu un peu d’énervement de part et d’autre. C’est sûr qu’après l’expulsion de trois de leurs joueurs, ils nous ont facilité la tâche. »



C’est de bon augure pour la suite ?



« On va aller étape par étape, on va se focaliser sur notre prochain match de poule en préparant notre match contre Tonga. C’est vrai qu’ils ont perdu lourdement contre la Nouvelle Zélande mais on respecte tous nos adversaires. On va jouer sérieusement pour la gagne car on est pas encore qualifiés, on est à égalité avec la Papouasie avec trois points. Il faut jouer un match comme celui qu’on a joué contre la Nouvelle Zélande. » Propos recueillis par SB / FTF