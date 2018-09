Football - Championnat OFC U-16 : Les Tama Ura en demi-finale

Sur un match globalement maîtrisé, Tahiti s’impose sur le score de trois à zéro et prend seule la tête du groupe B avec six points. Le coup de sifflet est donné à 10h heure locale, et c’est sous un ciel bleu mais parsemé de nuages que débute ce match à enjeu important. Tout comme lors de leur premier match face aux Cagous, les joueurs de Tahiti vont immédiatement presser leur adversaire.



Les joueurs de chaque équipe se rendent coup pour coup dans ce début de match. Le pressing est rude mais les gestes parfois imprécis. L’arbitre se contentera d’avertissements verbaux pour la faute de Keanu Vernaudon à la 8′ sur le Fidjien Mohammed Nabeel, et celle du Fidjien Josaia Sela sur Jason Jones quelques minutes plus tard. Les deux équipes peinent à poser leur jeu et trop d’imprécisions dans les passes les empêchent de mettre véritablement en danger l’équipe adverse.



C’est à la 36′ qu’une touche anodine du côté de la défense fidjienne va faire basculer la rencontre en faveur des rouges. Le gardien fidjien manque sa passe en direction de son défenseur qui suit le ballon en touche. Ce dernier tarde à se replacer et Jason Jones en profite pour jouer rapidement sur Denji Kaiha qui contrôle du tibia et tire du droit. Le gardien Fidjien manque complètement son intervention et les Tama Ura ouvrent le score. (1-0 pour Tahiti)



Tahiti continue de pousser, mais le second but aurait bien pu être marqué par Fidji juste avant la pause. Le numéro 11 Fidjien, Nikhi Pillay, parvient à entrer dans la surface de réparation côté droit, se défait du défenseur et fait une passe millimétrée à Josaia Sela, seul aux 5m50, qui tire au-dessus d’une cage vide. Tahiti a eu très chaud, et quelques minutes après, les équipes rentrent aux vestiaires.