Football - As Dragon/Marama Vahirua : Bilan du début de saison 2018-2019

Il y a malgré tout un certain suspense ?



« Oui, on a tous une carte à jouer dans ce championnat. Un coup on gagne, un coup on perd quand on doit gagner, c’est un peu bizarre cette année. Notre équipe est bien, elle est un mélange d’anciens et de jeunes joueurs. On essaye de faire la transition du mieux possible et ce n’est pas évident car les jeunes ont envie de jouer, nous on a envie qu’ils soient à la hauteur donc on est en concurrence mais c’est une concurrence saine. La concurrence c’est très bien pour élever son niveau. »



Quelles sont les perspectives au niveau de la présidence du club ?



« C’est déjà de terminer la saison avec quelque chose, avec un titre. L’as Dragon a pris pour habitude de terminer toujours la saison avec quelque chose donc c’est notre objectif. On joue tous les matchs à fond, on essaye d’aller chercher quelque chose à chaque fois. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Merci à tous, merci surtout aux bénévoles parce que le foot amateur c’est très compliqué, il faut se donner à 100% pour son équipe et on laisse de côté la vie familiale, merci à tout le monde et que le football gagne. » Propos recueillis par SB