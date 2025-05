Football - ​Tohiea perd la tête du championnat de Moorea

Moorea, le 14 mai 2025 – Tohiea était exempt, ce week-end pour la treizième journée de la phase 2 du championnat de Moorea et a perdu la tête du classement provisoire. Tiare Tahiti, match nul contre Tiare Anani (0-0) et Tiare Hinano, vainqueur de Temanava (2-1) montent à la première place du classement en dépassant d’un point Tohiea. Mira a pour sa part battu Tapuhute sur le score de 5 buts à 2.



À une journée de la fin, l’issue du championnat de Moorea est toujours indécise avec son lot de suspens. Avec un point de retard sur le leader Tohiea, exempt pour cette journée, Tiare Tahiti avait l’occasion de prendre seul les commandes du championnat de Moorea en cas de victoire sur Tiare Anani, samedi au stade de Maharepa. Mais les protégés de Romuald Matinez, l’entraîneur des verts, ont manqué le coche en étant tenus en échec par la formation de Paopao sur le score de 0 à 0.



Ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé, puisque Tiare Tahiti a totalement dominé son adversaire durant la majeure partie de la rencontre. Dès la 3e minute, Vaipuna Firiapu a marqué d’une superbe reprise acrobatique, avant de voir son but refusé pour hors-jeu. Pour la suite de la première période, la formation de Maharepa, avec un Takai Schmit omniprésent, a continuellement mis la pression sur la défense adverse, sans toutefois se procurer d’occasions franches, la faute à des défenseurs orange très coriaces. Manarii Porlier, pas dans un très grand jour, a notamment vu son coup-franc passer au-dessus du but des orange (30e) tandis que la frappe de Stéphane Addlof, à la conclusion d’une contre-attaque des verts, a été détournée en corner par Matahi Peu, le gardien de Tiare Anani (40e).



Lors de la deuxième période, les attaquants de Maharepa, ont intensifié la pression en se lançant à l’assaut du but adverse, mais se sont heurtés à une défense solide. Dès la 46e minute, Vaipuna Firiapu, a smashé de la tête un centre de Stephane Addlof, finalement repoussée d’une superbe parade par Matahi Peu, le gardien des orange. À la 72e minute, Manueva Tumg, reprenant un corner de Tohivea Haring, a vu à son tour sa tête détournée par Matahi Peu sur son poteau gauche. Ce dernier a encore dû sortir le grand jeu en fin de match en se couchant bien sur la frappe de Takai Schmit (85e) et en arrêtant les têtes dangereuses de Manarii Porlier (87e) et de Teariinui Teriiinohorai (90e).



Dans les arrêts de jeu, Tohivea Haring avait le but de la victoire à ses pieds en se présentant seul face au gardien des orange, mais a vu sa puissante frappe repoussée par ce dernier sur son poteau gauche. La rencontre s’est finalement terminée sur ce score vierge. Ce match nul a permis à la formation de Maharepa de prendre provisoirement la première place du classement avec un point d’avance sur son désormais dauphin Tohiea. Ce résultat donnait toutefois l’occasion à Tiare Hinano de rejoindre les verts de Maharepa (en tête du classement). Pour cela, il leur fallait impérativement battre Temanava, dimanche, au stade de Maatea.



Tiare Hinano arrache sa victoire



Après un va-et-vient incessant du ballon dans les deux camps durant plusieurs minutes, les rouges de Maatea se sont créé les premières opportunités. Rautea Vongues, le gardien de Tiare Hinano, a dû s’employer pour détourner en corner une frappe en pivot de Bryan Toromona (7e), puis pour arrêter, d’un plongeon, une frappe puissante de Théophile Marirai (30e). Il aura fallu attendre la 37e minute pour que les attaquants mauves se montrent dangereux. Mais la tête croisée de Rahiti Hunter, sur un corner de Raihitu Wholer, a été repoussée sur la ligne de but par la défense de Temanava.



Malgré une première période très animée, mais globalement dominée par les deux défenses, les 22 acteurs sont rentrés aux vestiaires sur un score vierge. Dès le début de la deuxième période, à la 52e minute, Théophile Marirai, très virevoltant sur son flanc droit, a ouvert le score pour Temanava en se jouant de la défense adverse avant d’envoyer la balle sous la barre transversale des mauves (1-0). La joie fut toutefois de courte durée pour les supporters de Maatea, puisque Rahiti Hunter a égalisé deux minutes plus tard. L’attaquant a profité d’un centre de Uramea Teihotaata, mal dégagé par la défense de Temanava, pour récupérer le ballon et le frapper avec plein de sang froid dans le but adverse (1-1). Tiare Hinano même pris l’avantage à la 57e minute grâce à un but de Uramea Teihotaata. Le milieu de terrain des mauves a profité d’un ballon mal repoussé par Vehiatua Hanere, le gardien de Temanava, pour le récupérer et l’envoyer dans le but adverse en lobant ce dernier (2-1). Les joueurs de Maatea ont ensuite poussé dans la dernière demi-heure de jeu pour revenir au score. À l’heure de jeu, Théophile Marirai a encore fait des dégâts sur son flanc droit avant de voir sa frappe du pied gauche arrêtée par un plongeon de Rautea Vongues. Dix minutes plus tard, c’est la puissante frappe en demi-volée de Laurent Thahnaena, qui venait de reprendre une balle mal dégagée par la défense de Tiare Hinano, qui a été repoussée par le gardien des mauves. À la 76e minute, Bryan Toromona a profité d’une mésentente entre les défenseurs adverses pour leur chiper la balle et se présenter face Rautea Vongues, avant de frapper le ballon dans le petit filer extérieur droit des mauves. La formation de Pihaena a, pour sa part, lancé quelques contre-attaques pour tuer le match. Mais Toahiti Germain, à la conclusion de l’une d’elles, a loupé sa frappe face au but adverse (79e) tandis que Raihitu Wholer a vu la sienne arrêtée par le gardien des rouges (80e). Tiare Hinano a finalement tenu sa victoire jusqu’au coup de sifflet final et rejoint en conséquence Tiare Tahiti à la tête du classement.



Dans le dernier match, Mira a battu Tapuhute sur le score de 5 buts à 2, dimanche au stade de Afareaitu.