Foot: le parquet veut un procès pour le président d'Angers, accusé d'agressions sexuelles

Rennes, France | AFP | mercredi 14/12/2022 - Nouvelles turbulences en vue pour le club d'Angers, déjà lanterne rouge de Ligue 1 et sans entraîneur titulaire: le parquet a annoncé mercredi qu'il voulait un procès pour son président, Saïd Chabane, accusé d'agressions sexuelles par six femmes ayant travaillé pour lui.



"Sauf élément procédural l'empêchant, M. Chabane sera convoqué devant le tribunal correctionnel d'Angers le 14 juin 2023", a indiqué le procureur de la République d'Angers Eric Bouillard dans un communiqué.



Ce sera au juge d'instruction de décider si le président du SCO d'Angers, âgé de 58 ans, sera ou non jugé en juin prochain.



Saïd Chabane "s'étonne d’une nouvelle communication intempestive du parquet d'Angers, alors que l'information judiciaire dans laquelle il est impliqué n'est pas close", ont réagi ses avocats, sollicités par l'AFP.



"La défense examine actuellement les demandes d’investigations qui doivent être menées avant que le juge d’instruction, seule autorité compétente pour décider d’un renvoi du mis en cause devant le tribunal ou au contraire d'un non-lieu en sa faveur, rende son ordonnance de règlement", indiquent Mes Bernard Benaiem et Pascal Rouiller.



Selon le parquet, la décision du juge pourrait être connue en mars.



Saïd Chabane avait été mis en examen le 5 février 2020 des chefs d'agressions sexuelles commises par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.



Le procureur Bouillard a indiqué que six femmes avaient été identifiées comme plaignantes ou victimes potentielles, au SCO d'Angers ou dans le groupe Cosnelle dirigé par M. Chabane, fabricant de produits de charcuterie et de salaisons pour les enseignes de la grande distribution.



"Quatre femmes travaillant ou ayant travaillé au club de football d'Angers étaient identifiées comme potentielles victimes", a indiqué M. Bouillard.



Par la suite, "deux autres plaignantes, ex-salariées du groupe Cosnelle, dirigé par le mis en examen, ont été identifiées lors de l'information judiciaire", a-t-il ajouté.



Saïd Chabane, président du SCO d'Angers depuis 2011, nie les faits qui lui sont reprochés, a souligné le parquet.



"M. Chabane maintient qu'il n'a pas commis les six faits ou séries de faits pour lesquels il est poursuivi", a déclaré M. Bouillard.



"Caresses très appuyées"



Au moment de la mise en examen du patron du club en 2020, le parquet avait évoqué des "caresses très appuyées sur les parties intimes", mais pas de viols.



Les quatre premières plaignantes, parmi lesquelles une hôtesse, une secrétaire et une chargée de clientèle du SCO d'Angers, avaient entre 20 et 25 ans au moment des faits qu'elles ont dénoncés, qui s'étalent de 2014 à 2019.



Les plaintes "concordent sur le mode opératoire utilisé par l'auteur. Il s'agit tout simplement de l'usage de la surprise et d'une certaine contrainte parce que c'est quelqu'un qui inspire un certain respect (…) qui va surprendre ses victimes pour leur toucher les parties intimes", avait détaillé à l'époque M. Bouillard.



Arrivé à la tête du club et dans son capital en 2011, Saïd Chabane a été l'un des principaux acteurs du spectaculaire redressement du SCO sur le plan sportif durant les années qui ont suivi, avec notamment un retour en L1 en 2015.



L'industriel franco-algérien, arrivé en France à 23 ans pour compléter sa formation d'ingénieur et qui ne se destinait ni à l'agroalimentaire ni au foot, avait été élu "dirigeant de l'année" par France Football en 2019.



La situation s'est nettement assombrie depuis lors.



Avant la trêve du Mondial, le SCO pointait bon dernier du classement de Ligue 1, avec seulement 8 points au compteur, et sept défaites consécutives. Des mauvais résultats qui ont entraîné fin novembre le limogeage de l'entraîneur Gérald Baticle.



L'intérim est assuré jusqu'à nouvel ordre par Abdel Bouhazama, le directeur du centre de formation angevin.



Le SCO est d'autant plus en danger qu'il y aura quatre clubs relégués en Ligue 2 à l'issue de cette saison en raison du passage de 20 à 18 équipes en Ligue 1 l'an prochain.