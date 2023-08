Foot: l'attaquant de Monaco Wissam Ben Yedder mis en examen pour viol

Nice, France | AFP | vendredi 11/08/2023 - L'attaquant international français et capitaine de l'AS Monaco Wissam Ben Yedder a été mis en examen pour viol concernant des faits remontant à début juillet sur la Côte d'Azur, et ce à quelques jours seulement de la reprise de la Ligue 1.



Une information judiciaire a été ouverte à l'encontre du footballeur international (19 sélections) de 32 ans, placé sous contrôle judiciaire, qui a dû "s’acquitter d'une caution de 900.000 euros", a indiqué à l'AFP le parquet de Nice, confirmant une information initiale du quotidien Nice Matin.



Le joueur originaire de Sarcelles (Val d'Oise) ainsi que son frère cadet ont tous deux été mis en examen pour "viol, tentative de viol et agression sexuelle" pour des faits remontant au 10 juillet.



Son contrôle judiciaire l'autorise à se déplacer en France mais l'attaquant devra informer la justice en cas de déplacement à l'étranger, a-t-on appris de source proche du dossier. Sur le plan professionnel, cette mesure n'affectera que peu le club de la Principauté, qui a terminé la saison dernière à la sixième place et ne dispute donc pas de Coupe d'Europe.



Les frères Ben Yedder sont visés par une plainte déposée par deux jeunes femmes majeures de nationalité française qui ne sont pas originaires de la région niçoise, a appris l'AFP d'une source proche du dossier.



Les faits se seraient déroulés lors d'une soirée passée sur la commune de Beausoleil (Alpes-Maritimes), qui jouxte Monaco, lors de laquelle les frères Ben Yedder leur auraient "imposé des actes sexuels", selon France Info.



Depuis, l'enquête était en cours mais cela n'a semble-t-il pas perturbé jusqu'ici la préparation du joueur. Celui-ci avait été aligné et avait même marqué sur pénalty, le 7 août lors du dernier match amical de pré-saison des Monégasques contre le Bayern Munich (défaite 4-2).



Titulaire dimanche ?



Il s'agit néanmoins d'un coup dur pour l'AS Monaco dont Ben Yedder, qui entame sa cinquième saison sur le Rocher, est l'une des pièces maîtresses: il sort d'une saison très aboutie avec 25 buts à son actif toute compétition confondue (dont 19 en Ligue 1).



Sera-t-il aligné pour la reprise du championnat dimanche à Clermont? Lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, le nouvel entraîneur autrichien Adi Hütter avait confirmé que Ben Yedder serait capitaine et titulaire dimanche. Mais ceci est intervenu avant l'officialisation de sa mise en examen par le parquet de Nice.



Vendredi matin, l'attaquant des Bleus, qui n'a pas été rappelé par Didier Deschamps depuis juin 2022 lors du match de Ligue des nations Croatie-France (1-1), était bien au centre d'entraînement de l'AS Monaco à La Turbie.



Avant l'entraînement, il a passé plusieurs minutes à discuter en tête-à-tête avec son entraîneur Adi Hütter, a constaté un journaliste de l'AFP.



Ben Yedder, qui aura 33 ans samedi, a fait ses débuts professionnels à Toulouse avant de rejoindre le club espagnol du FC Séville en 2016, où il a confirmé son potentiel. De retour en France en 2019, sous les couleurs de l'AS Monaco, il compte 19 sélections en équipe de France (3 buts).



En avril, il a été condamné par le tribunal de Séville (sud de l'Espagne) à six mois de prison avec sursis et à une amende de 133.798,70 euros pour fraude fiscale.



Avant lui, un autre Bleu avait été accusé de viol: le champion du monde 2018 Benjamin Mendy. Jugé en Angleterre, le défenseur de 28 ans a été acquitté mi-juillet par la justice britannique de l'intégralité des accusations qui pesaient contre lui après avoir été déclaré non-coupable de viol et tentative de viol lors d'un deuxième procès. Il a dans la foulée signé à Lorient (L1).