Foot féminin – Tournoi JT : L’as Jeunes Tahitiens lance son école de foot

L’association Jeunes Tahitiens a organisé samedi un tournoi de foot à 11 destiné aux femmes. Six équipes ont participé à ce tournoi marquant le lancement de l’école de foot de l’as JT dont l’équipe première remontera la saison prochaine en Ligue 1. C’est l’as Tenuanua qui a remporté le tournoi en battant le Team Moorea 2 à 0.







L’association Jeunes Tahitiens a organisé samedi un tournoi de football féminin à son complexe sportif de Pirae. Six clubs y ont participé, c’était l’occasion pour le club de promouvoir l’ouverture de son école de football. C’est l’as Tenuanua qui s’est imposée en battant en finale le Team Moorea sur le score de 2-0.







Le bilan de la journée est positif pour les organisateurs. Le club de l’as JT, né en 1923, est le plus ancien club de football de Polynésie. A l’occasion du retour en Ligue 1 de son équipe première pour la saison 2018-2019, l’AS JT souhaite s’inscrire dans une nouvelle dynamique. SB / FTF







Parole à François Courtas :







Pouvez-vous vous présenter ?







« Je suis préparateur mental. J’ai intégré JT en début d’année à la demande de Mike Henry, président de la section football et de Thierry Ariiotima, président du club. Mon rôle est d’aider à la cohésion de l’équipe première. J’ai vu que le projet de la section féminine était vacant, j’ai alors décidé de le mettre ne place. On lance notre section féminine aujourd’hui avec ce tournoi. »







Le bilan de ce tournoi ?







« Il y avait huit équipes prévues, deux se sont désistées, cela fait partie du jeu, c’est un moment de l’année qui est un peu compliqué. Ce tournoi se veut plus festif que compétitif. Je voulais montrer qu’on pouvait réunir 6-8 équipes de 11 pour jouer sur grand terrain comme les garçons et pas pour faire du futsal en extérieur. Il y a un très bon esprit, je suis très satisfait. Nous avons presque 120 joueuses aujourd’hui. »







Le tournoi était ouvert aux équipes qui ont fait le championnat ?







« Oui mais on a aussi ouvert aux associations qui jouent plutôt au futsal pour leur faire goûter à ce plaisir de jouer au foot à 11, ce qui n’est pas du tout incompatible avec le futsal. Je voulais réunir la grande famille du football autour de cet événement. Moorea est venu avec 23 joueuses, une belle délégation, ils sont ravis d’être venus pour cette belle fête du football féminin. »







Le football féminin est en plein essor ?







« Oui, c’est un sport populaire, pas très cher, qui permet à toutes les jeunes filles de pouvoir faire du sport facilement en toute convivialité. On veut être une école de foot, ce n’est pas de la garderie au niveau des plus jeunes, il s’agit de les faire progresser d’année en année, y compris les joueuses U23 et sénior. Beaucoup de clubs ne proposent pas un entrainement par semaine. Nous on proposera un entrainement hebdomadaire avec une coach qui a passé les diplômes, supervisée par notre directeur technique. On a vraiment structuré toute la section, avec le club puisque l’équipe sénior remonte en Ligue 1. Il y a une vraie dynamique et on surfe là-dessus. » Propos recueillis par SB / FTF