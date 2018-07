Foot féminin - Tahiti vs Cook : Victoire 3-1, dans la douleur

Cela faisait un moment qu’on avait pas vu jouer les Vahine Ura, la sélection de Tahiti féminine sénior. Les dernières rencontres internationales de foot féminin avaient concerné la sélection U16 qui avait participé, en août 2017 à Samoa, à un tournoi qualificatif pour la Coupe du monde U17, un tournoi qui s’était soldé par trois défaites. Nos Vahine Ura ont pu cette fois-ci s’imposer 3 à 1 face aux îles Cook.



La rencontre a commencé à 18H20 au stade de Paea. Tahiti a bien débuté la rencontre en marquant son premier but d’entrée de jeu par l’intermédiaire de la n° 9 Ninauea Hioe, une joueuse aussi technique que rapide. Tahiti a ensuite globalement dominé la première mi-temps, la grande n° 11 Tahia Tamarii a également proposé du beau jeu, se procurant une belle occasion de la tête à la 11’. Mais c’est finalement la n°13 Hanihei Taumaa qui permet à Tahiti de faire le break 2-0, à la 16’.



Les îles Cook ne se laissent pas faire et se procurent également quelques occasions de but, sans toutefois réussir à les concrétiser. Vaihei Samin, qui a intégré le pôle espoir de Tours et qui est revenue de métropole pour les vacances, fait partie de l’effectif tahitien. De son pied gauche, elle tire les corners, les coups de pied arrêtés et tente même sa chance de loin. Elle apporte un plus indéniable à l’équipe.