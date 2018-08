Foot féminin - Focus sur Kiani Wong : Une troisième année en Alsace

Parole à Kiani Wong :



Le bilan de ta deuxième année en métropole ?



« Cela s’est bien passé au niveau du football comme au niveau de l’école puisque j’ai obtenu mon bac STMG à Strasbourg. Je continue le football avec de mon club de Vendenheim en Ligue 2 féminine. C’est intéressant des deux côtés, études comme football, avec un plus pour le football quand même. »



Ta journée type ?



« Le matin on se lève à 7H30, on va à l’école. A la fin des cours, on a entrainement jusqu’à 18H. Après on retourne à l’internat, on va à l’étude, ensuite on mange et on dort. La vie en internat se passe bien, on s’entend bien avec les filles. La famille manque mais c’est comme ça, on fait avec. »



La dernière saison footballistique a été intéressante ?



« Oui, ça va. En fin d’année, j’ai joué trois matchs en D2. Je joue au poste de milieu de terrain. Il y a eu des moments forts comme des moments faibles. C’est comme ça, il y aura toujours des moments faibles et des moments forts. Pour l’instant, il n’y a pas eu de match plus marquant qu’un autre. »



Cela t’a fait du bien de revenir pour les vacances ?



« Oui, cela m’a fait du bien de revoir la famille et les amis. J’en ai profité pour aller à la mer ! J’en ai profité aussi pour passer du temps avec mes parents. J’ai continué quand même à faire du sport, on nous avait donné une préparation à faire. J’ai passé du temps également avec la sélection de Tahiti avec laquelle je me suis entrainée. »