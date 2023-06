Foot féminin : Dragon s'offre le titre et la qualif pour la Ligue des champions de l'OFC

Tahiti, le 4 juin 2023 - L'équipe féminine de Dragon a dominé, samedi, son homologue de Pirae sur le score de 3-1. Ce succès offre le titre aux joueuses de Marc Chin mais également une première qualification pour la Ligue des champions de l'OFC la saison prochaine.



Les équipes de Pirae et de Dragon ont survolé le championnat féminin de D1 cette saison. Avec toutes les deux 24 points au compteur, elles avaient rendez-vous ce samedi au centre technique de la fédération tahitienne de football pour une explication au sommet. Si le titre de champion, décroché ces deux dernières saisons par les joueuses oranges, était en jeu, un ticket pour la prochaine Ligue des champions de l'OFC (lire encadré) était aussi une belle récompense à aller chercher pour les deux équipes. Et si l'on attendait logiquement une partie très disputée, Dragon s'est rapidement simplifié la tâche en marquant trois buts au bout de 20 minutes de jeu. Un retard que les protégées de Raimana Li Fun Kuee ne rattraperont jamais.

Dragon plie le match en 20 minutes



Le début de match a été un véritable cauchemar pour Pirae. Dès la 3e minute, Francesca Pagoubealo faussait compagnie à la défense orange sur son côté droit avant d'ouvrir la marque (1-0, 2e). Complètement prises par le pressing des joueuses de Marc Chin, Gwendoline Fournier et ses partenaires de Pirae ont eu du mal à enchainer plus de deux passes et à sortir de leur camp. Conséquence les doubles championnes en titre étaient de nouveau punies au quart d'heure de jeu lorsque la joueuse formée au Paris Saint-Germain, Léa Kergal, prenait de nouveau la défense orange de vitesse pour aller tromper ensuite Heiani Noho (2-0, 14e).



Et l'addition allait rapidement s'alourdir pour Pirae car quasiment dans la foulée, Krystal Vivish profitait d'une erreur de la gardienne orange pour marquer le but du 3-0. "On a fait trois grosses erreurs en début de match et ça nous a coûté trois buts dans les 20 premières minutes. Evidemment derrière pour mes joueuses c'est compliqué à gérer mentalement parce qu'elles savent qu'il faut marquer quatre fois pour revenir au score", a souligné Raimana Li Fung Kuee.



S'il y a du mieux ensuite pour Pirae en deuxième période, avec notamment des occasions pour Deana Tamarii et Ninauae Hioe, les orange ne referont jamais leur retard. Ces dernières ont néanmoins profité aussi d'une erreur de la gardienne de Dragon, Gelima El Hadj Kaddour, pour réduire la marque en fin de match. Score finale donc 3-1 pour Dragon qui s'adjuge le titre et une qualification historique pour la Ligue des champions de l'OFC la saison prochaine.



"Les joueuses de Pirae était favorites parce qu'elles avaient remporté les deux derniers titres et nous on était les outsider. Les filles ont été fortes et ont gagné avec la manière c'est ce qui est excellent", a indiqué le coach de Dragon, Marc Chin. "On sera la première équipe féminine à représenter la Polynésie. C'est super pour mes joueuses et ça va en motiver d'autres à venir renforcer mon équipe ou d'autres formations du championnat. Après on sait que c'est difficile pour d'autres clubs de maintenir une section féminine et ils se débrouillent avec les moyens qu'ils ont à leur disposition."



Car en effet mise à part Dragon et Pirae qui ont survolé le championnat, les autres formations ont eu plus de mal à suivre avec des forfaits en cascade. Par exemple sur les huit matchs que devait disputer Pirae, les orange n'ont pu en jouer que quatre. "C'est dommage pour mes filles qui n'ont pas pu jouer tous leur matchs cette saison. Mais on espère que ça va s'améliorer la saison prochaine", a ajouté Raimana Li Fung Kuee. En attendant les joueuses de Pirae pourront peut-être se consoler avec la finale de la Coupe du Président qu'elles disputeront face à Tapuhute.

Cinq équipes en Papouasie Nouvelle-Guinée pour la première Champions League de l'OFC Le coup d'envoi de la première Ligue des champions de l'OFC dédiée aux féminines a été donné jeudi en Papouasie Nouvelle-Guinée. Cinq équipes de Nouvelle-Calédonie, Samoa, Fidji, des Îles Salomon et du pays hôte prennent part à cette toute première édition. Aucune équipe tahitienne n'a pu prendre part à cette grande première, même si Pirae, double championne en titre, aurait pu prétendre à une place, mais pour la prochaine édition en 2024, l'équipe de Dragon devrait être de la partie.





