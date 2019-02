Foot féminin – Championnat sénior / U23 : Tefana aux avant-postes

Le championnat sénior et U23 à Tahiti comportent 18 journées divisées en deux phases, une phase aller, une phase retour. On retrouve neuf équipes en sénior et huit en U23. Les équipes sont composées de huit joueuses. En plus du championnat sénior et U23, un troisième championnat existe également à Raiatea comportant trois équipes.



Ce week-end s’est déroulée la 11e journée du championnat sénior, quatre matchs étaient au programme. L’as Pirae s’est imposée 5-0 face à l’as Tac, l’as Infinity a remporté la rencontre sur tapis vert suite au forfait de l’as Dragon et l’as Te ui Tefana s’est imposée 6-4 face à Mataiea. Les neuf équipes ont joué chacune au moins neuf rencontres, à ce jour cinq équipes ont joué dix matchs.



L’as Te ui Tefana est en première position dans ce championnat avec 40 points. L’as JT est deuxième avec 29 points et un match en moins. En troisième position, on retrouve l’as Infinity qui totalise 29 points elle aussi. Vient ensuite l’as Pirae avec 27 points puis l’as Mataiea pour compléter le top 5. On retrouve en bas de tableau Papara, Teva, Tac et Dragon en dernière position.



Du côté des U23 féminines, Papara est en première position avec 30 points devant Tefana avec 29 points et un match en retard. L’équipe féminine de l’as JT est en troisième position avec 24 points et un match en retard devant Dragon et Teva FC. SB / FTF