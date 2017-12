Foot féminin – Championnat U23 : Papara gagne contre le favori, Tefana

Tehere Kaua, 18 ans, capitaine du Papara FC :



Quelques mots sur tes débuts, sur l’équipe ?



« Personnellement, j’ai vécu au contact du football toute ma vie avec la famille, avec ma cousine. Quand j’ai entendu que l’équipe se constituait, je n’ai pas hésité une seconde, j’ai sauté sur l’occasion, j’ai foncé. Au sujet de l’équipe, beaucoup participaient aux inter-quartiers en futsal. On a vu qu’elles jouaient bien, on leur a demandé si elles ne voulaient pas intégrer l’équipe de foot à 11. Cela a bien marché, on est donc contentes d’être là aujourd’hui. »



Ton analyse du match ?



« Cela n’a été pas terrible au début parce qu’on ne savait pas trop comment se placer. Notre premier but nous a remonté le moral, le deuxième but encore plus. En deuxième mi temps, on s’est un peu relâchées. Au niveau du jeu, ce n’était pas ça. Quand Tefana a mis ses deux buts, cela nous a cassé le moral mais on a tenu et on marqué un but, puis un autre encore, on a assuré. La victoire est pour nous aujourd’hui. »



Vous avez pu marquer quatre buts ?



« Oui, c’est un point positif pour nos attaquantes, elles arrivent à maitriser la balle. Même s’il y a des moments où ça dérape un peu, elles ont pu globalement bien gérer. Il y a pas mal de filles qui jouent bien mais on débute. C’est donc une grande satisfaction pour nous cette victoire. Ca nous booste pour la fin du championnat. On n’est qu’au début, il y aura le match retour à Papara où il faudra assurer. »



Gagner à Tefana c’est difficile ?



« C’était un match important car on sait qu’à Tefana il y a pas mal de filles qui jouent en sélection, du coup on voulait vraiment les battre. On aime pas trop le terrain de Tefana, enfin, on a pas l’habitude. Dans les moments difficiles, on est toutes revenues vers l’arrière pour défendre. On a pu reprendre confiance grâce à nos coachs et nos supporters, on a donc réussi à rester dans le match. Je remercie toute l’équipe, on a bien joué aujourd’hui, c’est une grande satisfaction pour nous. Merci à tous. » Propos recueillis par SB