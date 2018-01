Foot féminin – Championnat U15 : Les filles battent les garçons

Parole à Stéphanie Spielmann, chef de projet foot féminin à la FTF :



Bilan de la reprise des deux championnats féminins ?



« Tout se passe bien. Les clubs s’arrangent entre eux assez bien par rapport à leurs disponibilités. Il y a huit équipes sénior et huit équipes U23. En U23, Tefana était devant mais ils ont subi une défaite avant la trêve. En sénior, j’avais assisté à un très beau match entre l’as Pirae et l’as Te Ui Tefana qui sont les deux favoris, cela s’est soldé par une victoire de l’as Pirae qui présente une belle équipe cette saison mais rien est joué. »



Comment se porte le foot féminin globalement ?



« Bien. En deux-trois ans les choses ont vraiment évolué. Aujourd’hui, on voit que chez Dragon ce sont les filles qui sont venues renforcer l’équipe U15 qui manque d’effectif, ce qui leur permet d’éviter le forfait. La mixité peut être dans certains cas une solution et c’est bon pour nos filles qui progressent encore plus au contact des garçons. Notre sélection a intégré le championnat U15 des garçons pour ne pas avoir à tout recommencer pour les futures échéances. »



Les filles sont plus sérieuses, plus assidues ?



« C’est une certitude. Si une joueuse signe une licence, le coach pourra compter sur elle. Il faut vraiment que des entrainements se mettent en place. A Tefana par exemple, ils ont 15 filles licenciées à chaque fois. Dragon a une équipe U23 féminine qui est partie à Moorea et malgré ça quatre filles sont là pour éviter aux garçons d’être forfait. »



Les prochaines échéances ?



« En juillet-août 2019, les U17 et U19 joueront les qualificatives de la Coupe du monde. Pour les sénior, la Nation’s Cup aura lieu fin 2018, une compétition qualificative pour la Coupe du monde 2019, certaines filles de la sélection U16 sont concernées. A partir du mois de mars, on démarre la mise en place de cette sélection sénior. » Propos recueillis par SB / FTF