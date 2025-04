Foot - Tohiea conserve la tête du championnat de Moorea

Moorea, le 29 avril 2025 - Tohiea a battu Tiare Anani (2-1), dimanche lors de la onzième journée de la phase 2 du championnat de Moorea, conservant ainsi la tête du classement devant son dauphin Tiare Tahiti. La formation de Maharepa s’est imposée sans surprise face à Tapuhute sur le score de 7-2. Le match prévu entre Tiare Hinano et Mira a été reporté à une date ultérieure. Temanava était exempté.



Le week-end dernier s’est joué la onzième journée de la phase 2 du championnat de Moorea. Pour la première rencontre, Tiare Tahiti a battu sans surprise Tapuhute sur le score de 7 buts à 2, samedi au stade de Afareaitu. Après ce résultat, Tohiea était dans l’obligation de s’imposer face à Tiare Anani, dimanche au stade de Afareaitu, pour ne pas perdre sa place de leader au profit des verts de Maharepa. Malgré la pluie et une pelouse à la limite du praticable, les protégés de Philippe Arnaud ont d’emblée pris le jeu à leur compte et ont ouvert le score dès la 4e minute. Rainui Tze-Yu a profité d’une frappe de Herehaunui Ferrand, mal repoussée par Raimihau Hanere, le gardien de Tiare Anani, pour l’envoyer de la tête dans le but des orange (1-0). Dans les minutes qui ont suivi, Tohiea a enchaîné les offensives bien construites tandis que Tiare Anani manquait de précision dans le dernier geste de ses rares attaques. Au bout d’un quart d’heure, Herehaunui Ferrand s’est infiltré dans la défense de Tiare Anani avant d’offrir un caviar à Rainui Tze-Yu. Mais, bien qu’idéalement placé devant le but adverse, ce dernier a glissé au moment de frapper. À la réception d’une longue passe aérienne, Amadeo Miria a ensuite pris de vitesse la défense des orange avant de voir sa frappe, qui avait pourtant battu Raimihau Hanere, arrêter sa course dans la boue (18e). Il a fallu attendre la 20e minute pour voir la première occasion de but de Tiare Anani avec une tête de Haunui Amaru sur un coup franc de Tahiri Utia, qui a frôlé la barre transversale adverse. Les joueurs de Paopao ont ensuite montré un meilleur visage offensif.



Joie de courte durée pour Tiare Anani



À la demi-heure de jeu, Hanson Makario a débordé la défense adverse sur son flanc droit avant de voir sa passe en retrait, détournée en corner par David Pouya, le défenseur central de Tohiea. Matairea Puarai a finalement égalisé pour Tiare Anani à la 42e minute en reprenant de la tête un coup franc de Tekaviu Teihotu (1-1). La joie fut toutefois de courte durée pour les orange, puisque Rainui Tze-Yu devait redonner l’avantage à Tohiea en convertissant un penalty juste avant la pause (2-1).



L’entrée en jeu de Yohann Catchelo et d’Emmanuel Tiaahu, en deuxième période, a permis à Tiare Anani d’avoir plus de vitesse et de percussions lors de ses attaques. Bien lancé par Tekaviu Teihotu, Yohann Catchello est parti seul face au but adverse avant de voir sa frappe s’arrêter à son tour dans la boue, alors que Faahei Vaite, le gardien de Tohiea, était de toute évidence battu (50e). Hanson Makario, après avoir sauté plus haut que les défenseurs adverses, a repris de la tête un corner de Pai Isaia avant de voir la balle frôler la barre transversale de Tohiea (52e).



Contrairement à la première période, les orange de Paopao ont enchaîné les offensives dans ce second acte. La formation de Tohiea s’est toutefois montrée dangereuse sur quelques-unes de ses attaques. Herehaunui Ferrand a notamment profité d’un dégagement raté de la défense des orange pour récupérer la balle avant de frapper à côté du but adverse (64e). Puis, Rainui Tze-Yu s’est incrusté dans la défense de Tiare Anani avant de voir sa passe en retrait interceptée à temps par Tekaviu Teihotu (68e).



Menés au score, les joueurs de Paopao ont poussé pour égaliser, mais ont manqué de précision devant le but adverse. Parfaitement décalé par Matairea Puarai, Hanson Makario a complètement loupé sa frappe devant Faahei Vaite (77e). Après avoir bénéficié d’une remise de Yohan Catchello, Pai Isaia a vu sa frappe passer au-dessus de la barre transversale de Tohiea (80e). À cinq minutes de la fin du match, la tête de Yohan Catchello, qui venait de reprendre un centre de Pai Isaia, est passée à côté du poteau gauche adverse.



Malgré une frappe, puis un coup-franc de Herehaunui Ferrand, repoussés par Raimihau Hanere, Tohiea a finalement tenu ferme sa victoire jusqu’au coup de sifflet final. Un résultat qui lui permet de garder ses deux points d’avance à la tête du classement devant Tiare Tahiti, avec un match joué en plus que son dauphin. Le dernier match programmé entre Mira et Tiare Hinano dimanche, au stade de Pihaena, a été reporté à une date ultérieure à cause du mauvais temps.