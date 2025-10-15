

Foot - Moorea - ​Tohiea en tête du classement

Moorea, le 12 novembre 2025 - À l’issue de la septième et dernière journée de la phase 1 du championnat de football de Moorea, Tohiea termine en tête du classement après sa victoire contre Mira (4-0). L’équipe Tiare Tahiti s’est défaite de Temanava (4-2). Lanterne rouge du championnat, Tahatiri crée la surprise en tenant en échec Tiare Anani (2-2). Enfin, Tiare Hinano et Tapuhute ont fait match nul (0-0).



Lors du premier match, Tiare Tahiti a battu Temanava, samedi, au stade de Maatea, sur le score de quatre buts à deux. Manueava Tumg a ouvert le score pour la formation de Maharepa à la 18e minute (1-0), avant que Bryan Toromona n’égalise pour Temanava quatre minutes plus tard (1-1). Jason Jones a redonné l’avantage à Tiare Tahiti à la 55e minute (2-1), avant que Vaiharuru Tapotofarerani n’égalise à nouveau pour la formation de Maatea à l’heure de jeu (2-2). Les verts de Maharepa ont finalement assuré leur victoire en fin de match grâce à des réalisations de Manarii Porlier, à la 73e minute (3-2), et de Manueava Tumg à la 90e minute (4-2).



Pour le deuxième match du week-end, Tahatiri, lanterne rouge du championnat de Moorea, a créé la surprise en tenant en échec Tiare Anani (2-2), samedi à Maharepa.



Le troisième match a opposé Tohiea à Mira, dimanche à Afareaitu. Si les premières minutes ont été équilibrées au niveau du jeu, ce sont bien les attaquants de Tohiea qui se sont montrés les plus menaçants. Dans un cafouillage devant le but de Mira, Jay Warren s’est emparé du ballon avant de placer une frappe dans le coin droit adverse, obligeant Abed-Nego Maraeura, le gardien des bleus, à plonger pour sauver son but (9e). Ce même Jay Warren a tenté, par la suite, un coup franc rentrant, bien capté par Abed-Nego (12e), puis une reprise acrobatique, passée largement à côté du but de Mira (16e). L’attaquant des blancs a finalement ouvert le score pour Tohiea peu après la demi-heure de jeu en décochant, après avoir été décalé par Herehaunui Ferrand, une frappe placée dans le but adverse (1-0).



Il faudra fallu attendre la fin de la première période pour enfin voir les premières offensives des attaquants de Papetoai. À la 38e minute, Heiarii Maperi décoche un coup franc puissant à ras de terre, sans inquiéter Jonathan Torohia. À la 44e minute, Heiarii Maperi réalise un bel exploit technique avant de servir, d’une talonnade, Raimana Mou. Ce dernier verra toutefois sa frappe arrêtée par le gardien des blancs. Les deux formations sont finalement rentrées aux vestiaires avec ce mince avantage pour Tohiea.



Le match s’est vraiment débridé en deuxième période, lorsque Mira a haussé son niveau de jeu. Tane Faarahia a même eu l’occasion d’égaliser pour les bleus, après avoir été bien servi par Heiarii Maperi, mais sa frappe a été interceptée de justesse par la défense de Tohiea (52e). Cependant, à force d’attaquer, la formation de Papetoai a laissé des espaces dans sa défense, que les rapides attaquants de Tohiea ont vite su exploiter. Après avoir encore été servi par Herehaunui Ferrand, Jay Warren plaçait une nouvelle frappe du pied gauche, obligeant Abed-Nego Maraeura à plonger de nouveau pour sauver son but (49e). Nohoarii Taotaha a finalement doublé la mise pour Tohiea à l’heure de jeu, après un bon service de Herehaunui Ferrand. Il s’est joué des défenseurs centraux de Mira avant de crucifier Abed-Nego Maraeura (2-0). Alors que Mira a joué son va-tout en faisant entrer des remplaçants de luxe, comme Junior Tiaoao, Tohiea a multiplié les contre-attaques. Sur l’une d’elles, Herehaunui Ferrand s’est présenté seul face au gardien des bleus, à la 87e minute, avant de marquer du pied droit (3-0).



Dans les arrêts de jeu, Ashley Naporapoe a inscrit un quatrième but en déviant un centre d’Amadeo Miria dans le but de Mira (4-0). Le match s’est finalement terminé sur une large victoire de la formation de Afareaitu, avec un score sans appel de quatre buts à zéro, ce qui lui assure de terminer à la première place du classement à l’issue de cette première phase. Pour le dernier match enfin, Tiare Hinano et Tapuhute n’ont pas pu se départager (0-0), mardi à Pihaena. À noter que la deuxième et la troisième place du classement se décideront entre Tiare Tahiti et Mira, après le prochain match en retard entre la formation de Papetoai et Tiare Anani (Mira – Tiare Anani), qui se jouera ce dimanche 16 novembre à Pihaena.



Rédigé par Toatane Rurua le Mercredi 12 Novembre 2025 à 14:08 | Lu 510 fois



