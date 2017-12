Fonction publique : des concours pour les filières techniques, socio-éducatives et santé

PAPEETE, le 28 décembre 2017. Pour l’année 2018, le gouvernement prévoit d’organiser les concours de recrutement relevant de la filière technique, de la filière socio-éducative et de la filière santé dans les cadres d’emplois suivants :



Filière technique :

- catégorie A : maîtres de formation professionnelle ;

- catégorie B : techniciens, instructeurs de formation professionnelle.

Filière socio-éducative :

- catégorie A : conseillers d’éducation artistique, conseillers des activités physiques et sportives, conseillers socio-éducatifs ;

- catégorie B : assistants d’éducation artistique, éducateurs des activités physiques et sportives ;

- catégorie C : adjoints d’éducation artistique.

Filière santé :

- catégorie A : cadres de santé.



Le calendrier précis des concours n'a pas encore été communiqué.