Flosse demande l’annulation de sa mise en examen dans l’affaire du Ranelagh

PAPEETE, le 3 juillet 2019 - Les avocats respectifs de Réginald et Gaston Flosse, Mes Arcus Usang et Yves Piriou, ont plaidé mardi devant la chambre de l’instruction pour demander l’annulation des mises en examen de leurs clients dans le cadre de l’affaire du Ranelagh. La décision sera rendue le 6 août prochain.



Devant la chambre de l’instruction mardi, les conseils de Réginald et Gaston Flosse ont demandé l’annulation des mises en examen de leurs clients. Les avocats estiment aujourd’hui que le dossier ne comporte pas d’« indices graves et concordants » permettant le maintien des mises en examen de l’ex-président du Pays et de son fils.



Le 4 décembre dernier, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte le 5 juillet 2018, Gaston Flosse avait en effet été mis en examen pour "complicité de tentative d'escroquerie aux jugements", son fils Réginald Flosse pour "tentative d'escroquerie aux jugements, faux et usage de faux". Tous deux avaient ensuite été placés sous contrôle judiciaire.