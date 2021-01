Florent Peyre sur la scène du Tahiti Pearl Resort de Arue

Tahiti, le 27 janvier 2021 - L'humoriste Florent Peyre présentera son one man show "Nature" du 25 au 27 février sur la scène du Tahiti Pearl Resort de Arue.



"Rires, folie et frénésie garantis !" a promis Rideau Rouge Tahiti pour annoncer la venue de l'humoriste Florent Peyre au fenua du 25 au 27 février. L'artiste présentera au public polynésien son one man show "Nature", sur la scène du Tahiti Pearl Resort de Arue.



Après s’être fait connaitre, du grand public grâce à sa participation à l'émission de Laurent Ruquier, "On n'demande qu'à en rire", Florent Peyre accumule depuis plus de 10 ans les rôles et des succès, aussi bien au cinéma (notamment dans "Raid Dingue" de Dany Boon et "Ducobu 3" d'Elie Semoun) qu’au théâtre dans" Le Prénom" au théâtre Edouard VII. Dorénavant, il est pensionnaire de l'émission "Vendredi tout est permis avec Arthur" sur TF1.



"Sans fard et sans artifice, Florent Peyre interprète tous les membres d’une troupe de comédie musicale, un soir de première… Entre le one-man-show et la pièce de théâtre, il incarne en même temps plus d’une vingtaine de personnages et pas moins de 5 animaux (dont 4 en voie de disparition…) dans une performance unique et jubilatoire", a teasé Rideau Rouge Tahiti.