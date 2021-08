Florent Manaudou en argent sur 50 m

Paris - AFP - le 1er ao^ut 2021 - L'argent de Rio avait un goût de regret, celui de Tokyo a la saveur de l'or : le Français Florent Manaudou a réussi son pari en décrochant dimanche la deuxième place du 50 m nage libre, derrière l'intouchable américain Caeleb Dressel, après s'être éloigné des bassins jusqu'au printemps 2019 pour se consacrer au handball.



Le champion olympique 2012 et vice-champion des JO-2016 de Rio a nagé en 21 sec 55, deuxième meilleur chrono de sa seconde carrière, pendant que Dressel établissait un nouveau record olympique (21.07) et que le Brésilien Bruno Fratus prenait le bronze (21.57).



Placé ligne d'eau n°5, le Français de 30 ans n'a pu suivre le départ hors normes de l'Américain de 24 ans, parti rafler sa 4e médaille d'or. Dressel y a ajouté en fin de matinée celle du 4x100 m quatre nages, grâce à son relais supersonique en papillon.



“Toute votre vie tient à ces 20 ou 40 secondes, c'est complètement dingue. Je ne me le disais pas pendant la compétition mais avec le recul, c'est terrifiant”, s'est ensuite épanché le Floridien, évoquant une “semaine pas du tout facile”.



Son soulagement contrastait avec le bonheur sans ombre de Florent Manaudou à l'heure d'empocher sa quatrième médaille olympique en trois éditions des JO, en ajoutant l'argent du relais 4x100 m de 2016 à ses trois podiums individuels.