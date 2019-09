Flore Hani perd son round d’exhibition à l’Invicta

Dans une vidéo publiée sur internet, Flore explique ce qui l’a motivée à accepter ce round d’exhibition. Elle exprime son « incompréhension » de la décision des juges et précise que l’Américaine évoluait « à domicile » et que les « ooooh » du public suite aux coups de l’Américaine avaient pu influencer les juges.



Elle a expliqué publier cette vidéo « pour éviter que les « langues de **** » fassent circuler des rumeurs sur un « combat perdu » puisqu’il ne s’agissait pas de cela.



Flore s’est montrée - malgré l’œil gauche marqué par un coup de coude - avant tout fière et satisfaite d’avoir eu cette opportunité exceptionnelle. Elle a pu discuter avec la présidente de l’Invicta qui lui a assuré qu’elle pourrait de nouveau concourir. « Dans ma catégorie de poids, cette fois-ci » espère Flore Hani qui compte reprendre avec pugnacité le chemin de l’entrainement.



Flore Hani est une des rares polynésiennes à tenter sa chance au niveau professionnel dans les arts martiaux. Après s’être enrichie d’une belle expérience en boxe anglaise, Flore Hani, 32 ans, s’est dirigée vers le MMA et possède à son actif une victoire et une défaite. SB