Flore Hani de retour dans la cage en septembre

Tahiti, le 27 juillet 2020 - Flore Hani, 33 ans, combattra le 17 septembre prochain pour l'Invicta FC 42 à Kansas City. ‘Aito Hani sera opposée à la Micronésienne Jennifer Chieng pour son quatrième combat professionnel.



Exilée depuis décembre dernier aux Etats-Unis et dans l'attente d'un combat depuis janvier, Flore Hani retrouvera la cage le 17 septembre prochain pour l'Invicta FC 42 qui sera organisé à Kansas City. ‘Aito Hani qui comptabilise deux victoires pour une défaite chez les professionnelles, sera opposée pour son quatrième combat pro à la Micronésienne Jennifer Chieng, double médaillée d'or de boxe aux Jeux du Pacifique (2015 et 2019).



Rappelons que le dernier combat de Flore Hani remonte à novembre 2019. Cette dernière l'avait emporté par décision unanime des juges face à Kathy Solorzano. La combattante polynésienne avait ensuite enchaîné les blessures, au genou et à la cheville. "Le début d'année 2020 a vraiment été compliqué. Un combat annulé, deux blessures coup sur coup, une pandémie mondiale qui m'a tenue éloignée de la maison et de ma famille. Mais je vais finalement pouvoir faire ce que j'aime et porter une nouvelle fois avec fierté les couleurs de la Polynésie française et de la France", a indiqué Flore Hani sur les réseaux sociaux.