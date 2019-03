Flavien Soyer, mandoliniste, invité par Musique en Polynésie

PAPEETE, le 7 mars 2019 - Plusieurs scènes sont prévues ainsi que des rencontres avec les scolaires et les élèves du conservatoire pour le mandoliniste Flavien Soyer. De passage en Polynésie, il interprétera des morceaux de musique classique et de musique brésilienne avec un instrument peu fréquent, cousin éloigné du ukulele.



La mandoline est un instrument italien à l’origine qui a, depuis, beaucoup voyagé. Il a évolué, devenant par exemple un bandolim au Brésil. Il appartient à la famille des cordes pincées, comme le ukulele, son cousin polynésien.



Fréquente jusque dans les années 1960 en France, la mandoline est aujourd’hui moins exposée. " On la trouve surtout dans des ensembles ", précise Flavien Soyer, mandoliniste. " Elle est rarement seule ".



Falvien Soyer l’a découverte tout petit, par hasard. " Mes parents, pour que j’ai une éducation complète, m’ont inscrit à un cours de sport et un cours de musique quand j’ai eu l’âge de pratiquer l’un et l’autre. J’étais content, je voulais faire de la guitare ."



Mais, " le cours de guitare était complet, et j’étais sans doute un peu trop jeune, on m’a proposé un cours de mandoline pendant un an, pour patienter ". Flavien Soyer a accepté. Il a eu la chance de suivre les leçons de Florentino Calvo, " un maître, il a formé tous les mandolinistes professionnels. Il assure des cours d’excellence ".



Flavien Soyer est en Polynésie pour la première fois. Il va aller à la rencontre des scolaires, des élèves et professeurs de guitare et ukulele du Conservatoire artistique de Polynésie française (CAPF).



Sur scène, il proposera notamment des morceaux de musique classique et de musique brésilienne. La mandoline est un instrument populaire. "Il faut qu’il le reste", dit celui qui collabore par exemple avec le rappeur napolitain Lucariello (connu notamment pour sa participation à la musique de la série télévisée Gomorra).



Il a par ailleurs travaillé avec le chanteur français Féloche (Silbo) sur des chansons françaises en attendant des projets plus personnels.