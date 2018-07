Fitness et foodcourt, un nouveau mariage au cœur de Papeete

PAPEETE, le 14 juillet 2018 - Une nouvelle salle de fitness et son espace restauration ont été inaugurés hier soir. Situés face au marché de Papeete et répartis sur trois niveaux, salle de sport et salle de restauration sont unis en un seul concept : le fast good.



" On est des sportifs, l'un et l'autre ", annoncent Boris Wane, 30 ans et Cédric Wane, 32 ans. Le premier gère l'espace restauration et le second l'espace salle de fitness. Ils travaillent sur le projet de "fast good" depuis plus de deux ans. " On voulait une salle bien équipée ainsi qu'un espace de restauration à proximité qui propose des produits de qualité, sains. Le concept de fast good, c'est manger rapidement, mais aussi correctement ."



D'après Cédric Wane, compétiteur de XTerra, le bien-être ce n'est pas seulement le sport. " Beaucoup pensent que la santé, le bien-être c'est faire du sport. Oui, mais pas seulement. La bonne équation c'est faire du sport et bien manger. Avec Tahiti Fitness et le Maeva Café Grill house et chill bar on veut un peu changer les stéréotypes ."



Il y a deux ans, ils ont repris l'exploitation du bâtiment situé en centre-ville, face au marché. " On, c'est toute la famille ", insistent Boris et Cédric Wane. " C'est un projet qui implique aussi nos parents, Gilbert et Maeva ainsi que Mehiti et Mohea, nos sœurs ." Un projet qui emploie dix-neuf salariés. " Pour l'instant ."



Le bâtiment, en ruine, a demandé un an et demi de travaux. "Il a fallu notamment renforcer le plancher des étages pour supporter les activités de fitness. On a aussi fait installer une VMC pour pouvoir apporter un maximum de confort aux sportifs ", indique Cédric Wane. Ainsi, il y a un échange direct entre l'air intérieur et extérieur.



La salle de fitness au 1er et 2e étage s'étend sur 600 mètres carrés et compte aux alentours de 50 machines. " On a comme pièce maîtresse ce qu'on appelle une cage polyvalente, modulable infiniment et rapidement en fonction des besoins des coachs. "



Les coachs seront au nombre de cinq. " Pendant les heures de rush, de 6 à 7 heures, de 11 à 13 heures et de 16 à 19 heures, l'un d'entre eux proposera des séances pour quinze personnes maximum autour de la cage. Tous les participants seront équipés de cardio-fréquences ", précise Cédric Wane. Des heures de cours individuels et collectifs seront aussi proposées tout au long de la semaine.



Après l'effort, le réconfort. Les sportifs pourront se restaurer au rez-de-chaussée dans l'espace grill house et chill bar. Un espace au design et décors un peu rétro, étendu sur 300 mètres carrés et organisé pour recevoir jusqu'à cent couverts. Au menu : des pizzas et burgers préparés sur demande à partir " de bons ingrédients, choisis. Par exemple, il y aura du pain complet pour les burgers, de la farine de uru qui est sans gluten pour la pâte à pizza. On va être très vigilent sur l'offre pour plaire aux consommateurs qui recherchent du healthy sans être toutefois trop restrictifs ."



Les montants du projet n'ont pas été précisés. En face, le Maeva café du marché restera ouvert. " On va se recentrer sur les produits locaux, les plats polynésiens ."