Finn McGill, patron à Rangiroa

Tahiti, le 9 mars 2025 - Dans une finale titanesque qui l'opposait à Sion Crawford, le numéro un du championnat QS secteur Hawaii/Tahiti Nui, Finn McGill gagne la Air Tahiti Rangiroa Pro 2025 en remportant tous ses duels. Malgré des conditions pas toujours favorables, le Hawaiien a fait preuve de patience pour trouver les bonnes vagues. Il se hisse deuxième au championnat et participera aux Challenger Series dès le mois de juin. Enrique Ariitu, Mihimana Braye et Vehiatua Prunier, nos trois derniers représentants, échouent en quarts de finale.



Deux semaines de surf intense se sont déroulées sur le spot de Avatoru à Rangiroa. Entre la compétition locale de la Air Tahiti Rangiroa Horue, qui a mis en lumière nos talents locaux, et la compétition internationale QS, la Air Tahiti Rangiroa Pro, qui a vu s'affronter les meilleurs surfeurs du secteur Hawaii/Tahiti, les amoureux du surf de récif en ont pris plein les yeux.



Avec le lancement de la Rangi Pro ce mardi, tous les participants avaient pour objectif de bien figurer. Certains voulaient montrer qu'ils avaient leur place dans cette compétition, d'autres trustaient les dernières places à prendre pour les Challenger Series (CS), division intermédiaire juste avant de rejoindre l'Elite, le Championship Tour (CT). C'était le cas de Mihimana Braye. Notre ‘aito, finaliste de cette même compétition en 2023, pouvait encore se qualifier pour le CS qui débutera en juin prochain en Australie. Malheureusement, malgré un début de compétition à son avantage, il n'a pas pu passer la barrière des quarts de finale. Accompagné par 12 autres Tahitiens au départ des premiers heats, Mihimana a pourtant bien débuté ses rides en éliminant coup sur coup deux compatriotes puis deux Tahitiens pour se hisser en quart de finale. Après deux journées off, les huit derniers compétiteurs en course, dont Enrique Ariitu et Vehiatua Prunier, se retrouvaient ce vendredi sur la vague pour en découdre. Malheureusement, nos trois surfeurs n'ont pu se défaire de leurs adversaires hawaiiens. Opposé au jeune prodige Shion Crawford, le numéro un du championnat QS secteur Hawaii/Tahiti, Vehiatua s'est bien battu, mais le Hawaiien, avec un 6.50 et un 6.15, ne lui laissa aucune chance. Mihimana, quant à lui, dut affronter le grand vainqueur de cette édition, Finn McGill. Il échoue de peu aux portes de la demi-finale et ne pourra donc pas accéder à la catégorie supérieure la saison prochaine. Une déception pour notre champion, mais qui ne remet pas en cause sa très belle carrière.



Dans l'autre session, Enrique Ariitu se retrouvait face au 7e du classement QS. Auteur de la plus belle vague de la journée avec une note de 9, le Hawaiien s'imposera face au finaliste de la Rairoa Horue. En finale, le très prometteur et actuel leader de la compétition, Shion Crawford, retrouvait son compatriote Finn McGill. Dans un affrontement de très haut niveau, Shion Crawford avait décidé de prendre un maximum de vagues. Avec neuf rides contre quatre, c'est bien la tactique patiente de Finn McGill qui s'est avérée la meilleure. Il s'impose avec un 5.50 et un 7.50 et se qualifie pour les Challenger Series. Une division qui fait rêver bon nombre de surfeurs car elle est l'antichambre du Championship Tour. Finn McGill, Shion Crawford, Luke Swanson et Luke Tema, les Hawaiiens, accompagnés par le Néerlandais Oliver Zietz, rejoindront donc Kaauli Vaast et les autres prétendants dès le mois de juin en Australie pour la première compétition des CS.



Classement de la Air Tahiti Rangiroa Pro

Finn McGill (Hawaii) Shion Crawford (Hawaii) Oliver Zietz (Pays-Bas) Makana Franzmann (Hawaii) Minihama Braye (Tahiti)





Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 9 Mars 2025 à 14:19 | Lu 244 fois