Finistère: un couple et ses filles retrouvés morts, une enquête pour homicides ouverte

Carantec, France | AFP | dimanche 30/10/2022 - Un homme, sa femme et leurs deux filles ont été retrouvés morts dimanche dans leur maison de Carantec (Finistère), un drame qui "semble s'inscrire dans un contexte de séparation du couple" selon le parquet.



Une enquête pour homicides volontaires a été confiée à la gendarmerie, selon un communiqué du parquet de Brest. Aucun des corps ne portait de trace de blessure externe ou d'arme à feu.



Arrivés sur place peu après 10h suite à un appel de la mère de la jeune femme, inquiète de ne pas avoir de ses nouvelles, les gendarmes ont d'abord découvert le corps du père, âgé de 41 ans, pendu au rez-de chaussée de la maison.



Ils ont ensuite retrouvé les corps des deux fillettes, âgées de 8 et 11 ans, "chacune dans son lit et dans sa chambre au premier étage". Le corps de la mère de famille, âgée de 38 ans, allait être retrouvé dans la chambre conjugale.



Pas de trace de blessure



Les premières constatations "n'ont révélé aucune trace de blessure externe , ni d'utilisation d'une arme sur aucun des corps", relève le parquet. "L'habitation ne présentait aucun désordre apparent. Le drame semble s inscrire dans un contexte de séparation du couple".



Une autopsie devra déterminer l'origine des décès de la mère et des deux fillettes, précise le communiqué.



Un chien, appartenant apparemment à la famille, a également été retrouvé mort.



Selon le quotidien Télégramme, basé à Morlaix non loin de Carentec, l'homme travaillait dans une marbrerie de la région et sa femme travaillait comme commerciale dans une résidence pour seniors à Morlaix.



Leurs deux filles étaient également scolarisées dans la "cité du viaduc", souligne le journal. La plus jeune fréquentait une école primaire et sa soeur aînée était en sixième au collège Saint-Augustin, "comme l’avaient été ses parents auparavant".



"Quand j’ai appris les âges des petites filles, j’ai tout de suite pensé à cette famille", a déclaré au quotidien Ouest-France une voisine qui vit à quelques centaines de mètres de là. "J’en ai mal au ventre", a-t-elle ajouté.



La maison, située sur une petite colline entourée de champs, est à quelques centaines de mètres de la mer, non loin du château du Taureau, l'une des attractions touristiques de la région, selon une journaliste de l'AFP sur place.



Elle fait partie d'un petit groupe de trois ou quatre maisons datant des années 70, situées à quelques kilomètres du centre-bourg de cette commune balnéaire d'environ 3.200 habitants à l'année, en baie de Morlaix, très prisée des touristes.

le Lundi 31 Octobre 2022 à 00:47 | Lu 38 fois