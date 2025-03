Financiers et industriels réunis à Bercy pour s'allier dans l'effort de défense

Paris, France | AFP | jeudi 20/03/2025 - Investisseurs et entreprises de défense ont tenté jeudi à Bercy de trouver ensemble de meilleurs façons de financer le secteur en avec des besoins estimés jusqu'à 5 milliards d'euros rendus soudain nécessaires par l'évolution de la position américaine vis-à-vis de l'Ukraine, et la menace russe.



"Le financement, public, privé et populaire, m'apparaît plus que jamais comme le +nerf de la paix+ a lancé le ministre de l'Économie Éric Lombard.



Les Français pourront en effet contribuer à ce financement, via le lancement par la banque publique d'investissement Bpifrance d'un nouveau fonds destiné aux particuliers, dont la cible est de collecter 450 millions d'euros.



Avec un "ticket d'entrée" minimum de 500 euros, ils pourront "devenir indirectement actionnaires des entreprises du secteur de la défense", a expliqué M. Lombard sur TF1.



Jugeant "très important" d'associer l'ensemble des Françaises et Français à cet effort", il a ajouté que "les grands réseaux bancaires et d'assurances vont mettre à disposition d'autres fonds, purement privés, pour ceux qui le veulent, sur une base de volontariat".



M. Lombard a par ailleurs annoncé que "les investisseurs publics français, comme la Caisse des dépôts et Bpifrance, investiront 1,7 milliard d'euros pour renforcer les fonds propres des entreprises de la défense".



Avec les co-investissements des investisseurs privés, cela représente "en fait jusqu'à 5 milliards d’euros de fonds propres additionnels en soutien du secteur", s'est félicité le ministre, une somme proche des besoins actuellement évalués.



La "base industrielle et technologique de Défense" (BITD) française comporte neuf grands groupes, comme Dassault Aviation, Safran, Thales ou Airbus, mais aussi quelque 4.500 PME et entreprises de taille intermédiaire (ETI), selon Bercy, plus fragiles financièrement que d'autres secteurs.



- "Malentendu"" -



Mais le monde de la finance est parfois réticent à investir dans la défense, car il est très sensible aux "risques ESG" (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans ses choix d'investissements.



Eric Lombard s'est élevé contre "ce malentendu sérieux", cette "vision fausse". "L'investissement dans le secteur de la défense est un investissement responsable (...) il protège notre souveraineté (...), la démocratie, la liberté, le développement durable".



"Il y a des armements qui sont proscrits par les textes et par les traités internationaux. Le reste est autorisé", a insisté le ministre, appelant les acteurs financiers à "s'affranchir de (leur) frilosité".



Le ministre des Armées Sébastien Lecornu a renchéri: produire des armes, "ce n'est pas sale", "il n'y a que des armes interdites ou des armes autorisées".



Pour Nicolas Namias, président du directoire de Groupe BPCE, qui s'exprimait au nom du secteur bancaire, "il faut un engagement stratégique en matière de politique de crédit, avec une idée simple, qu'on accompagne tout ce qui n'est pas interdit".



Le secteur bancaire est en soutien à la BITD à hauteur de 50 milliards d'euros, 37 milliards en financement et (le reste) à l'export" : "le momentum aujourd'hui nous conduit à faire davantage", a noté M. Namias.



Mercredi, France Assureurs, la fédération des assureurs français, avait assuré qu'eux aussi étaient "prêts à prendre toute leur part dans l'effort de réarmement du pays".



Alain Dulac, vice-président PME du GIFAS (Industries Aéronautiques et Spatiales), et PDG de Factem (produits audio pour l'armée) s'est dit "confiant" après avoir entendu tous ces propos.



Le président du Medef, Patrick Martin, a cependant souligné que les entreprises du secteur "s’inquiètent (...) de la pérennité de cet effort" et qu'elles "ne bougeront que si elles ont des certitudes".



- "Point de départ" -



L'évènement de jeudi se veut "un point de départ" du dialogue sur le financement prochain de la défense, selon Bercy.



Celui-ci s'inscrit dans un contexte d'équation budgétaire difficile. "Il ne peut pas y avoir de nouveau +quoi qu'il en coûte+" à ce sujet, a prévenu sur BFM TV/RMC le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, plaidant pour un effort "mesuré" et "financé".



Jeudi après-midi, les ministres Lombard et Lecornu se rendent à Bergerac chez le fabricant de poudre et d'explosifs Eurenco, et le Premier ministre François Bayrou est attendu vendredi pour une visite à l'usine de fabrication de canons KNDS à Bourges.



L'UE tout entière est mobilisée sur la défense depuis le début du mois. Mercredi, elle a donné le coup d'envoi d'un vaste plan visant à réarmer le continent d'ici à 2030, doté de 800 milliards d'euros.

