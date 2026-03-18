

Financement d’une étude sur le nucléaire

Tahiti le 15 avril 2026. Le Président de la Polynésie française a soumis un projet d’arrêté approuvant l’attribution d’une subvention de fonctionnement, dans le cadre de sa politique de développement de la recherche sur les conséquences des essais nucléaires.





Une subvention d’un montant de 1,5 million de francs est accordée à l’université de Hambourg afin de soutenir la poursuite d’une étude internationale intitulée « Justice nucléaire et genre dans la mer d’îles » (2024-2027) et plus particulièrement son volet relatif à la Polynésie française. Cette étude est portée par une équipe de chercheurs spécialisés en environnement, justice climatique et droits humains et associe étroitement deux doctorants menant les travaux de terrains : Tamatoa Tepuhiarii, doctorant, membre actif de l’association « Moruroa e tatou », et Mathilde Kraft, doctorante, travaillant sur les enjeux de climat et de justice.



Cette subvention qui financera entre autres la collecte, l’analyse et la valorisation des témoignages des Polynésiens et des acteurs institutionnels, favorisera la constitution d’une mémoire commune et partagée des essais nucléaires.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 15 Avril 2026 à 17:58 | Lu 314 fois



