Fin du 49e Forum des îles du Pacifique

NAURU, le 5 septembre 2018. Le 49e Forum des îles du Pacifique est arrivé à son terme sur l’île de Nauru. Comme l’année dernière, aux Samoa, le président Edouard Fritch a participé à la Retraite des Leaders, la Polynésie française étant désormais membre à part entière du Forum des îles du Pacifique.



Ce moment d’échanges directs entre chefs d’Etat et territoires du Pacifique, membres du Forum, permet d’avancer et d’arbitrer sur des questions concernant la région dans son ensemble. Les préoccupations environnementales, et les inquiétudes liées aux effets des changements climatiques ont, encore une fois, souvent été au cœur des débats, depuis le début de la semaine, à Nauru, mais aussi lors des réunions du Forum ces dernières années, les petites nations insulaires reprochant souvent aux grandes puissances leur inaction en la matière.



Les chefs d’Etat et territoires ont signé, mercredi en fin de journée, la « Déclaration de Boe », qui porte sur des thématiques telles que la lutte contre les trafics, la pêche illégale ou encore la bonne gouvernance. Le communiqué final du 49e Forum des îles du Pacifique évoque, par ailleurs, le prochain référendum d’autodétermination, le 4 novembre, en Nouvelle-Calédonie, et annonce en outre officiellement que Wallis et Futuna obtient le statut de membre associé du Forum des îles du Pacifique. Le communiqué final évoque également, entre autres, la décision des chefs d’Etat et territoires du Pacifique de revoir la Charte des Jeux du Pacifique et les prérogatives d’un pays organisateur vis-à-vis du Conseil des Jeux du Pacifique (Pacific Games council).



La participation de la Polynésie française à ce 49e Forum des îles du Pacifique confirme en tout cas sa complète intégration dans la famille océanienne composant le Forum des îles du Pacifique.