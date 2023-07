Fin des chèques émis par l'OPT à partir du 11 août

Tahiti, le 20 juillet 2023 – À compter du 11 août prochain, les chèques CCP émis par l'OPT et sa nouvelle filiale Marara Paiement ne seront plus honorés. Des nouvelles alternatives de paiement sont, elles, en cours de développement pour pallier cet arrêt.



C'est la fin des chèques CCP émis par l'Office des postes et télécommunications de Polynésie (OPT) et sa nouvelle filiale, Marara Paiement. Pour rappel, depuis août 2022, la totalité des activités financières de l'OPT ont été reprises par cette entité. Dans un communiqué, l'Institut d'émission d'Outre-mer a annoncé, le 11 juillet dernier, que ces chèques émis après le 15 juillet n'auront plus aucune valeur. Il sera toutefois possible d'en encaisser jusqu'au 11 août. Une situation prévue depuis l'année dernière et la création de Marara Paiement. “L'an passé, l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, NDLR) nous avait donné qu'un seul type d'agrément, celui d'établissement de paiement et non de crédit. Ce qui signifiait que nous ne pouvions donc pas octroyer ni porter de crédit à nos clients, sous quelconque forme que ce soit”, a expliqué son directeur, Philippe Marie, interrogé à ce sujet. “Et aux yeux de l'APCR et de la Banque de France, les chèques sont considérés comme un crédit, comme le découvert sur un compte. En effet, la durée d'encaissement d'un chèque peut potentiellement permettre une facilité de paiement, qui n'est pas encore couvert”, a-t-il rajouté, pour éclaircir la situation.



Les encaissements des chèques estampillés OPT n'ont pas été clôturés dès l'année passée par la nouvelle filiale, afin de limiter au maximum l'impact sur leurs clients. “On a négocié une dérogation d'un an et huit jours, soit la durée d'encaissement d'un chèque. On communique auprès de nos clients depuis février. Auprès des commerçants, des gros bénéficiaires.... Nous l'avons également fait en tahitien et dans les îles.” Toutefois, Philippe Marie a voulu insister sur une chose : “Si nous arrêtons d'en émettre, on continuera d'encaisser les chèques, provenant d'autres établissements”.



Vers de nouvelles alternatives



Cette situation va inévitablement pousser Marara Paiement à développer de nouvelles activités monétiques. À l'heure actuelle, la société propose deux sortes de cartes pour les particuliers, ainsi qu'une autre, privative, pour les entreprises. “On a également sorti FenuaPay, pour payer sans contact avec un téléphone et on a instauré la possibilité de virement instantané”, a détaillé Philippe Marie. “On est également en train de préparer toute une nouvelle gamme de produits pour faciliter les paiements après le retrait de nos chèques. Nous devons proposer des alternatives à nos clients.”



Si, pour l'instant, la possibilité pour Marara Paiement de se voir attribuer l'agrément “établissement de crédit” n'est pas à l'ordre du jour, Philippe Marie ne désespère pas. “On est actuellement en train de tout restructurer, mais si notre plan de développement continue à se dérouler de la sorte, nous aimerions nous transformer en établissement de crédit. Mais ça ne sera pas avant cinq ans”, a-t-il conclu.