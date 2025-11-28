

Fin des championnats du monde juniors de surf

Tahiti, le 15 décembre 2025 - Après dix jours de compétition intense, les Championnats du monde juniors de surf ISA ont rendu leur verdict. Avec une délégation très jeune, Tahiti termine treizième au classement mondial. Une très belle performance pour nos garçons et nos filles, qui ont su tenir leur rang malgré leur manque d’expérience. Une génération qui reviendra encore plus forte et qui est prête à reprendre le flambeau.



Les Championnats du monde juniors, organisés par l’ISA (International Surfing Association) du 5 au 14 décembre à Punta Rocas, au Pérou, ont été l’occasion pour la Fédération tahitienne de surf d’emmener sa jeune génération sur la scène internationale. Alors que la délégation était composée de jeunes surfeurs et surfeuses très doués, intégrés au nouveau projet fédéral mené en association avec la Fédération française de surf, le projet Héritage, cette compétition arrivait à point nommé pour évaluer les progrès réalisés au cours d’une année très studieuse.



Avec une formule de qualification spécifique, les participants pouvaient être repêchés s’ils étaient éliminés lors du premier tour. Dès le second, en revanche, l’élimination directe s’imposait aux surfeurs. Côté tahitien, c’est Raipoe Chapelier qui est allée le plus loin en U18. Malgré son jeune âge et face à des concurrentes plus âgées et expérimentées, elle a atteint les quarts de finale. En U16, Miliani Simon s’est également arrêtée en quart de finale, une belle prouesse pour notre championne.



Chez les garçons, Liam Sham Koua a vu son parcours s’arrêter en huitième de finale dans la catégorie U16. Pour Mikilani Pinson, Kaela Maimone-Zebrowski, Kavei Pierson, Tauirai Henriou-Oopa et Anuaiterai Gatien, l’aventure s’est arrêtée un peu plus tôt, mais leurs prestations ont, une fois encore, été dignes de futurs grands champions. Kauli Vaast, Vahine Fierro ou encore Michel Bourez peuvent dormir tranquilles : la relève est assurée.

Rédigé par Manu Rodor le Lundi 15 Décembre 2025 à 15:18




