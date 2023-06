Fin de saison confuse en Ligue 1

Tahiti, le 12 juin 2023 - Après une réunion, ce lundi, du comité d'urgence de la fédération tahitienne de football le match Pirae-Tamarii Punaruu ne se sera finalement pas rejoué ce mardi. La défaite sur tapis vert des orange face à Punaruu doit également être notifiée offrant donc le titre de champion à Tefana.



Alors que la 10e et dernière journée des playoffs de Ligue 1 devait se jouer le week-end dernier, une histoire de carton jaune, de joueurs suspendus et de match à rejouer est venue renforcer la confusion autour de cette fin de saison. Commençons par le début. Le 6 mai dernier, Pirae est opposé à Tamarii Punaruu pour le compte de la 7e journée des playoffs. Les orange l'ont emporté sur le score de 2-0. Sauf que deux joueurs, suspendus pour trois cartons jaunes accumulés, n'auraient pas dû prendre part à ce match. Et, selon les règlements de la fédération tahitienne de football, Pirae aurait dû perdre cette rencontre sur tapis vert. Mais le directeur des compétitions de la FTF, avançant une erreur informatique et administrative dans le suivi des cartons jaunes, décidait finalement d'ignorer le règlement et de faire rejouer la rencontre ce mardi soir.



Une décision contestée par l'équipe de Tefana, actuelle leader des playoffs et en course pour le titre de champion. Ce lundi les représentants du club de Faa'a, son secrétaire général en tête, Bernard Crolas, invitait la FTF à suivre les règles. “Les règlements sont faits pour tout le monde et doivent être respectés par tout le monde”, a insisté le secrétaire général des verts et jaunes de Faa'a. “Nous pour notre match contre Temanava, le 6 mai, on savait que l'un de nos joueurs étaient suspendu pour cette rencontre et on ne l'a pas fait jouer. On a été honnête pour éviter des sanctions. Et on estime que dans un club comme Pirae on doit pouvoir être en capacité de suivre les sanctions de ces joueurs.”



“On parle ici d'éthique sportive”, a ajouté l'ancien international en équipe de France, Pascal Vahirua, aujourd'hui coach-adjoint du club de Tefana. “Il faut arrêter toutes ces bêtises et permettre à notre football de continuer à progresser. Et pour continuer à progresser il faut rester dans cette éthique sportive.”



“Assurer sa propre comptabilité des avertissements”



Pour mettre fin à cette polémique, la FTF a réuni ce lundi après-midi un comité d'urgence. À l'issue de trois heures de débats ce comité estimait que, “le club de Pirae, comme tous les clubs, doit assurer sa propre comptabilité des avertissements et aurait dû, en l’espèce, être vigilant et décompter le nombre d’avertissements reçus par les deux joueurs avant le match de Punaruu et par conséquent ne pas les faire jouer. En cas de doute, le club aurait pu et dû saisir la direction des compétitions.”



Le comité d'urgence invitait par conséquent la direction des compétitions de la FTF à annuler la rencontre de ce mardi entre Pirae et Tamarii Punaruu et à notifier également la défaite sur tapis vert des triples champions en titre de Ligue 1. Une décision qui offre ainsi le sacre à Tefana avant la dernière journée qui se jouera finalement ce week-end. Avec au minimum 29 points au compteur et un goal-average assez confortable l'équipe de Faa'a ne pourra plus être rejointe en tête du classement. À noter par ailleurs que Pirae peut toujours formuler un recours auprès de la FTF. L'affaire est sûrement loin d'être close.

Sur les accointances entre Charles Ariiotima et Pirae Le club de Tefana a également pointé du doigt les accointances entre le directeur de compétition de la FTF, Charles Ariiotima, et le club de Pirae, laissant penser que les orange bénéficiaient d'une certaine clémence. Ariiotima a notamment été aperçu en mai dernier lors de la Ligue des champions de l'OFC au Vanuatu avec un polo de Pirae. “On a regretté aussi de le voir arborer les couleurs de Pirae”, a indiqué un cadre de la FTF. “Mais Charles Ariiotima a été mis à disposition de Pirae pour les aider à préparer leur voyage pour le Vanuatu. Ça a été le cas aussi l'année dernière pour la Coupe du monde des clubs. Tout club qui demande un soutien de la FTF le recevra. Mais c'est vrai que c'était une erreur de porter les couleurs de Pirae.”

Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 12 Juin 2023