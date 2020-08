Fin de parcours pour les 204 CAES de Moorea

Roddy Terooatea

Employé à l’embellissement et l’entretien

" On attend de voir les nouveaux dispositifs"

"Je m’occupais de l’espace vert de l’école maternelle de Paopao. On a fait du jardinage et du nettoyage. On a eu aussi l’occasion de planter quelques légumes et quelques fruits pour les enfants. Je suis satisfait parce qu’il y a eu une bonne entente avec l’équipe pédagogique de l’école maternelle de Paopao et les autres bénéficiaires du CAES. On attend de voir les nouveaux dispositifs d’aide à l’emploi de la commune. Avant le contrat CAES, je faisais des petits chantiers avec la société de mon père. Mais on n'a plus eu de demandes pendant le confinement à cause de la crise économique et donc plus de chantiers. C’est pour cela que j’avais postulé à un CAES. Je voudrais remercier l’initiative du gouvernement pour la mise en place des CAES et le maire Evans Haumani. Sans lui, on n’aurait pas été là."