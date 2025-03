Fin de la grève à la régie de l’électricité de Moorea

Tahiti le 11 mars 2025 – Un protocole d’accord a été signé entre l’Épic Te ito rau no Moorea-Maiao et la CSIP. Les agents reprennent le travail dès mercredi matin mais “un état des lieux” des installations techniques est prévu en présence d’un huissier pour éviter “d’avoir des surprises”.



Après 20 jours de grève, la régie de l’électricité de Moorea voit enfin le bout du tunnel. Depuis la semaine dernière, l’Épic Te ito rau no Moorea-Maiao et la CSIP n’ont eu de cesse de se réunir dans le cadre des négociations pour venir à bout du mouvement de grève débuté le 19 février dernier.



Ce mardi un accord a enfin été trouvé et un protocole de fin de conflit a été signé. Cyril Le Gayic de la CSIP a rappelé que l’Épic a “besoin de support financier et logistique”. Il indique que désormais les agents auront ce soutien avec notamment “l’arrivée d’un comptable qui a été nommé directeur administratif et financier” : “Pendant les négociations on a trouvé en cette personne quelqu’un qui veut essayer de trouver des solutions lorsque les techniciens vont se trouver dans les difficultés d’urgence et faire face aux besoins de la centrale.” Lors des négociations, il a aussi été question des accords qui ont été signés depuis 2022 jusqu’à ce jour.

“Il faut qu’on fasse un état des lieux” Les agents de l’Épic sont tous attendus à leur poste dès ce mercredi matin. Mais “il y a certaines conditions”, relativise Cyril Le Gayic. En effet la CSIP a demandé qu’un état des lieux soit effectué avant toute reprise. “Beaucoup de machines ont été touchées par les non-grévistes et la direction et ils n’ont pas les compétences qu’il faut pour manipuler les machines […]. On a demandé que les techniciens soient assistés d’un huissier pour faire un état des lieux avant de reprendre les installations”. L’idée est de mettre hors de cause les employés en cas de pépin technique. “On ne veut pas avoir de surprises”, prévient le syndicaliste.



Car pour Cyril Le Gayic ce mouvement de grève aurait pu être réglé dès la première semaine de grève. Selon lui, en effet, le “plus difficile” dans ces négociations a été causé par “les actions du directeur général derrière le dos du personnel”. Selon le syndicaliste, ce n’est que ces derniers jours que la direction a “compris qu’il fallait travailler main dans la main” pour aboutir à une issue favorable au conflit et rétablir une production d’électricité normale à Moorea.



Même si un protocole d’accord a été signé, Cyril Le Gayic souligne qu’une “certaine inquiétude” règne au sein du personnel. Elle est liée à diverses annonces faites via des communiqués de l’Epic et dans lesquelles transparait systématiquement “un dénigrement du personnel” : “On leur impute le blackout de janvier alors que c’est un défaut de la machine car il n’y a pas eu de maintenance”, souligne notamment le syndicaliste. Le protocole d’accord conclu mardi stipule à ce titre “qu’il ne faut pas qu’il y ait des discriminations ni de représailles à la reprise du travail”.

Contacté le président du conseil d’administration de l’Epic Evans Haumani n’a pas répondu à nos sollicitations.

