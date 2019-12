Fin de la grève à la Brapac

Tahiti, le 12 décembre 2019 - Un protocole d’accord signé mercredi après-midi a mis fin à 3 jours de grève à la Brasserie du Pacifique et dans les sociétés du groupe Pacifique Gestion et Développement.



"On est très satisfait", a commenté jeudi matin Gisèle Teheiura, la déléguée de la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP). A l’issue de 3 jours de grève, un protocole d’accord a été signé mercredi après-midi pour mettre fin aux débrayages en cours depuis lundi dans les sociétés du groupe Pacifique gestion et développement, présidé par Félix Bernardino, à savoir les sociétés Brasserie du Pacifique, Avatea, Millésime, Drink n’Joy, Pacific Drink et Colgate.



De source syndicale, le protocole d'accord signé mercredi répond à l’essentiel des demandes exposées dans les préavis. Contacté jeudi matin, Félix Bernardino exprime également sa "grande satisfaction" après la conclusion de cet accord dont il estime la rédaction tout à fait convenable : "Toutes les personnes qui me connaissent savent que je suis un homme de parole", a-t-il insisté en assurant que l'accord sera appliqué au pied de la lettre.



Dans les sociétés du groupe, le travail a repris normalement jeudi matin.