Fin de conflit à Tikitea

PUNARUU, le 5 juin 2018 - Après plus de trois semaines de grève, les salariés de Tikitea ont repris le travail ce mardi matin. Un protocole d'accord a été signé lundi soir entre les représentants syndicaux de O Oe To Oe Rima et Didier Chomer, actionnaire principal de Tikitea.



La grève est levée à Tikitea, après plus de trois semaines de conflit. Les représentants syndicaux ont signé un protocole d'accord, lundi soir, avec l'actionnaire principal de la société, Didier Chomer.



Depuis le début de ce conflit social, le syndicat O Oe To Oe Rima a revendiqué six points, dont le reclassement du personnel, les départs à la retraite ou encore la prime du 13ème mois. Si tout est rentré dans l'ordre, les syndicalistes insistent, cependant, sur un point qui leur semble important, il s'agit de la mise en place d'un projet d'audit. Un sujet que la direction se chargera de présenter lors du prochain comité d'entreprise, prévu avant la fin du mois d'août.



L'ambiance est plus détendue, ce mardi matin, et les grévistes ont repris leur activité. " Les jours de grève ne seront pas rémunérés par l'employeur. Toutefois, la direction s'engage à autoriser, pour chaque salarié concerné et qui le solliciterait avant le 6 juin à midi, une avance réglée par l'entreprise, d'un montant maximal équivalant au salaire net qu'il aurait perçu pendant les jours de grève et remboursable en sept mensualités ", indique le protocole d'accord.



" Les jours fériés du 8, 10 et 21 mai seront rémunérés ", poursuit le document dûment signé par l'ensemble des partenaires. Les délégués du personnel " s'engagent à favoriser une collaboration respectueuse entre les salariés à la reprise du travail ".