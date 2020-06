Fin d'une chasse au trésor qui a tenu en haleine l'Amérique

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | mardi 09/06/2020 - Un coffre rempli de pépites d'or et de pierres précieuses, caché il y a dix ans par un millionnaire dans les montagnes Rocheuses de l'Ouest américain, a finalement été trouvé au terme d'une quête qui a obsédé des milliers de passionnés, parfois au péril de leur vie.



"Le trésor a été trouvé", a annoncé dans un blog spécialisé Forrest Fenn, un riche marchand d'art de l'Etat du Nouveau-Mexique qui avait caché en 2010 la fabuleuse cassette d'une vingtaine de kilos.



Le millionnaire avait rédigé un poème alambiqué qui, joint à une carte, devait permettre de localiser le trésor. Une énigme qui a tenaillé certains Américains au-delà du raisonnable.



Le coffre "se trouvait sous la voûte étoilée, dans la végétation forestière luxuriante des montagnes Rocheuses, et n'avait pas bougé de l'endroit où je l'avais dissimulé il y a plus de dix ans", a écrit M. Fenn dans ce communiqué publié ce week-end.



"J'ignore qui l'a trouvé, mais le poème dans mon livre l'a guidé", a précisé l'homme âgé de 89 ans.



Le coffre était censé contenir une fortune dépassant deux millions de dollars, sous la forme de diamants, émeraudes et pièces d'or notamment.



L'excentrique millionnaire estime qu'environ 350.000 apprentis Indiana Jones se sont lancés sur la piste de son trésor durant la décennie, certains allant jusqu'à démissionner de leur travail pour se consacrer aux recherches.



Au moins quatre personnes ont trouvé la mort de façon accidentelle dans cette quête obsédante dans une région immense, les montagnes Rocheuses s'étendant sur plus de 3.000 kilomètres.