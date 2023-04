Fills Monkey : un inclassable spectacle

Malgré les différences de codes, de cultures, il y a quand même des ressorts rythmiques et comiques communs. Nous faisons en plus pas mal de références à des groupes de musique qui font partie de l’histoire de la musique planétaire. Il y a évidemment des publics plus calmes, d’autres sont disciplinés ou plus expansifs, mais on ressent toujours la même chose aux mêmes temps forts du spectacle, quels que soient le lieu, l’âge… On arrive à rassembler tout le monde, et, en ce sens, c’est une expérience humaine très forte

Nous sommes tous les deux batteurs au départ. Nous nous croisions sur des festivals, nous accompagnions chacun des musiciens, des groupes. Nous avons eu envie de tester une autre formule en mettant d’abord deux batteries sur scène. C’était un peu comme une revanche car nous sommes d’habitude relégués au fond des scènes, la batterie dans un groupe n’est jamais mise en avant. Nous avons créé quelque chose. Dans un premier temps, nous avons avancé timidement, mais nous nous sommes rapidement aperçus que l’on pouvait faire quelque chose de très chouette. Notre rencontre remonte à 2002. Nous nous sommes produits en duo en 2005 et nous avons travaillé cinq années pour faire un premier spectacle présenté en 2010. On a voulu lui donner une chance. Et nous avons bien fait. Comme nous ne parlons pas sur scène, nous pouvons le présenter dans le monde entier. Nous tournons depuis dix ans et venons pour la première fois à Tahiti

Je pense qu’en 2002, cela a été un coup de foudre musical, fort et incontrôlé. Ça a matché entre nous, rythmiquement. Nous avions cette envie commune de détourner les codes de ce qui se présentait à l’époque, d’apporter de l’humour. Ceci étant dit, un peu comme dans tous les couples, tenir ensemble demande de l’attention, de la discussion, un peu de remise en question, de l’abnégation. Nous sommes ensemble depuis 20 ans et nous avons encore tant de projets qu’on se dit qu’on pourra tenir encore 20 années de plus

On était plutôt dans des groupes de rock, mais on est tous les deux très ouverts. On a ce bagage d’apprécier aussi jouer du jazz, de la bossa nova ou encore de la musique africaine. Tout cela a nourri nos spectacles. Je tiens à dire encore une fois que ce spectacle n’est pas à destination des seuls batteurs, ce n’est pas un spectacle de percussions même s’il y en a beaucoup. Il n’est pas nécessaire d’avoir une culture musicale ou d’être musicien pour en profiter. Il y a des instruments conventionnels, d’autres qui sont inventés, faits sur-mesure, il y a de la poésie…ce qui permet différentes grilles de lecture

En tournée, on est six et on a 15 valises ! Aussi, quand nous prenons l’avion, nous avons en effet un matériel un peu différent. Nous utilisons du matériel de location sur place, mais nous emmenons quand même tous les instruments fabriqués, le matériel électronique de précision. On propose donc exactement le même spectacle, exception faite, peut-être de la couleur des batteries par exemple