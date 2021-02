Fillettes séquestrées à Oremu, le parquet fait appel

Tahiti, le 17 février 2021 - Le parquet de Papeete va faire appel du jugement par lequel un père de famille poursuivi pour la séquestration de ses deux filles a été déclaré pénalement irresponsable mardi. En septembre 2017, diagnostiqué psychotique, il avait enfermé ses deux petites filles dans sa voiture durant 48 heures.



Un quadragénaire, père de deux petites filles et souffrant de graves troubles psychiatriques a été déclaré pénalement irresponsable mardi au terme de sa comparution devant le tribunal correctionnel. Dès hier, le parquet de Papeete a décidé de faire appel de cette décision.



Le père de famille avait comparu devant la justice mardi pour avoir enfermé, en septembre 2017 quartier Oremu à Faa'a, ses deux filles mineures dans son véhicule et leur avoir notamment fait subir des violences et des menaces. A l'époque des faits, la gendarmerie avait mis un lourd dispositif en place pour intercepter l'individu et sauver les deux petites victimes.