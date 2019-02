Fifo : la pirogue documentaire largue les amarres demain

PAPEETE, le 1er février 2019 - L’édition 2019 du Festival international du film documentaire (Fifo) commence ce samedi 2 février avec la Nuit de la fiction. C’est la 10e édition de cette soirée qui s’annonce riche en émotion avec onze films courts.



Le festival commence par une mise en bouche d’images imaginaires. C’est : la Nuit de la fiction, 10e du genre.



L’idée ? " Proposer le temps d’une soirée des films courts de fiction. " Ces courts-métrage ne sont pas directement en lien avec la réalité océanienne. Mais ils le sont, indirectement, car ils s’inscrivent autour du grand océan. Ils sont " une autre façon de visiter les grandes thématiques de l’Océanie, en serpentant dans les méandres de l’esprit et de l’imagination des réalisateurs océaniens ".



Ils sont onze, ils sont de France, de Nouvelle-Zélande, d’Australie, de Nouvelle-Calédonie. Ils durent entre 8 et 26 minutes.



Les organisateurs promettent une soirée " un peu moins sombre que l’an dernier. Que le spectateur se détende et s’amuse ! Un peu d’humour et d’émotions, quelques surprises, Shakespeare dans le bush, deux bébés ou pas, un réfugié, un fonctionnaire, un robot… "



Au programme : diversité, créativité, identité, originalité, traditions et modernité, quelques portraits… en somme, " une sélection de qualité ".