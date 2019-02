Fifo, dernière ligne droite pour les films en compétition

PAPEETE, le 7 février 2019 - La compétition s’achève ce vendredi soir. Le jury va rendre son verdict à partir de 19 heures. Plusieurs prix sont attribués dont le Grand prix Fifo France Télévisions. Vous, public, avez aussi votre mot à dire car vous décernez également des prix. Il vous reste toute la journée pour voter !



Ils sont sept. Sept dont un président, Carl Haderhold, à mener la danse de la compétition. Malinda Wink, directrice du Good pitch Australia, Manukaroa Anderson, co-réalisatrice du film Making Good Men (Grand prix Fifo-France Télévisions 2018), Leanne Ferre, directrice éxécutive de Pacific Islander in Communication mais aussi Jacques-Olivier Trompas, réalisateur et producteur, Hervé Boitelle, producteur et directeur de Blue Lagon et enfin Tiare Trompette chef de la troupe Hei Tahiti et conseillère pédagogique vont, d’un commun accord, attribuer les prix du Fifo 2019.



Visionnage et délibération



Chaque jour depuis lundi, ils s’installent dans le Petit théâtre de la Maison de la culture entre 8 heures et 11h45 pour visionner les documentaires en compétition. Puis, ils se réunissent pour délibérer. À ce propos Mareva Leu, déléguée générale de l’Afifo le rappelle : « il n’y a pas de grille de notation ou critères particuliers imposés par le Fifo ».



Tout au long de la semaine ils ont appris à se connaître, partageant leur histoire et leur culture autour d’une même mission. Ce soir ils parleront d’une seule voix pour rendre leur verdict. D’ici là, rien de doit filtrer.



Les prix



Plusieurs prix sont attribués à l’issue du Fifo. Le Grand prix Fifo – France Télévision, les trois prix spéciaux du jury, le prix du public pour les films en compétition, le prix du public pour le meilleur court-métrage de fiction (parmi une sélection projetée lors de la Nuit de la fiction le 2 février) et celui du public pour le meilleur court-métrage documentaire (parmi une sélection projetée lors de Fenêtre-sur-courts lundi 4 février).



Un prix spécial est décerné en plus par la fondation Okeanos. Et, pour la 4e année consécutive, le Fifo a proposé un marathon d’écriture réservé cette année aux scolaires. Le gagnant se verra offrir la réalisation de son film durant l’année.