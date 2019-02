Fifo : "Nous avons besoin de dire qui nous sommes"

PAPEETE, le 4 février 2019 - Comme à l'accoutumée, le festival international du film documentaire océanien (Fifo) démarre par une journée spéciale scolaires. Jusqu'à jeudi, pas moins de 7 500 élèves vont arpenter les allées du festival et visionner une partie des documentaires de l'édition 2019. Certaines classes saisissent également l'occasion pour participer aux ateliers de l'événement. En parallèle, le jury s'est mis à l'œuvre.



Pas moins de 82 agents de la Maison de la culture sont mobilisés par l'événement Fifo. Un rendez-vous devenu incontournable en Océanie. Un rendez-vous où l'on doit " continuer à se rencontrer ", insiste Walles Kotra, directeur exécutif du pôle outremer France télévision et co-fondateur du Fifo. " Il est important que cet esprit soit là ."



À tous les visiteurs, réalisateurs, auteurs, producteurs de toutes origines (sociale, géographique, culturelle, religieuse) Walles Kotra rappelle : " apportez ce que vous avez. Et, en disant cela, je ne pense pas à l'argent ".



D'après lui, " l'enjeu de la visibilité océanienne est politique. Le monde est secoué et nous avons besoin, dans ce contexte, de dire qui nous sommes, ce que l'on peut apporter. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes petits que nous n'avons rien à dire ".



" Nos pays sont de plus en plus fragiles, notre environnement et nos cultures sont menacés. Il est important qu'on le dise et pour ce faire il faut des mots et des images ."



Le Fifo va permettre la diffusion de ces messages en touchant les milliers de visiteurs pendant la semaine de festival et ensuite lors de son voyage "hors les murs". En Polynésie, dans les îles (en 2018, il a touché 19 000 personnes), mais également en Europe, en Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Zélande… tout au long de l'année. Finalement, ce n'est pas une semaine Fifo qui s'ouvre ce lundi, mais une année.



Toute la semaine, en plus des projections prévues au Grand théâtre, au Petit théâtre ainsi que dans la salle Muriavai et la salle de projection, des conférences, ateliers, colloques (voir encadré), rencontres sont prévue. Les réalisateurs notamment vont se rendre disponible pour répondre aux questions du public après l'une ou l'autre projection de leur documentaire.



Le jury, lui, a commencé à accomplir sa mission. Pas moins de 170 documentaires ont été inscrits au Fifo 2019. Ils ont été visionnés par un comité de présélection. Pour la compétition treize documentaires ont été retenus.