Fifo : "Loimata, the sweetest tears", Grand prix du jury, "Freeman", prix spécial

TAHITI, le 12 février 2021 - Pour cette 18e édition du Fifo, la remise des prix a eu lieu en ligne. Le jury a récompensé le film néo-zélandais "Loimata, The Sweetest Tears" qui remporte le Grand prix Fifo - France télévisions. Il décerne son prix spécial à "Freeman".



Le Festival international du film documentaire océanien (Fifo) se poursuit jusqu’au 14 février. Mais les prix viennent d’être décernés. Ils ont été révélés en ligne, après une semaine de projection numérique. La cérémonie a eu lieu à huis-clos.



C’est "Loimata, The Sweetest Tears" qui remporte le Grand prix Fifo - France télévisions. Un film qui raconte le parcours d’une famille samoane, installée en Nouvelle-Zélande et qui doit faire face à ses troubles. Anna Marbrook suit pendant 95 minutes Emma, son frère, ses sœurs et ses parents dans un grand voyage de réconciliation. Une saga poignante qui aborde des questions éternelles et existentielles.



Le prix spécial revient à "Freeman" de Laurence Billiet. Il s’agit d’un documentaire qui revient sur le parcours de l’athlète australienne, aborigène, Cathy Freeman, vainqueur du 400 mètres aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000.



Le public a, quant à lui, eu un coup de cœur pour "Makatea, la terre convoitée" de Claire Perdrix dans la sélection des films en compétition. Pour la première fois le prix du off est récompense deux films, la fiction calédonienne "About last night" et le court documentaire polynésien "Pa’ari" qui fait le portrait de Henry Burns.