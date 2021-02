Fifo : Deux ateliers maintenus en présentiel

Tahiti, le 9 février 2021 - Les incontournables ateliers du Fifo sont maintenus pour cette 18e édition. Dans le respect des contraintes sanitaires, ils ont lieu à la Maison de la culture. Immersion, ce mardi matin, dans le groupe de Sydelia Guirao. Au programme : l’écriture de scénario.



Le rendez-vous était donné salle Mārama, à 9 heures. Sydélia Guirao a accueilli cinq participants pour partager son expérience et livrer quelques outils permettant l’écriture de scénarios, car quelques ingrédients sont nécessaires pour parvenir à ses fins. Ils ne s’improvisent pas.



Amélie est professeure en arts appliqués et communication graphique au lycée Don Bosco. Elle "adore le cinéma" et "rêve secrètement d’écrire un film, un jour". Elle s’est inscrite à l’atelier pour enrichir ses propres cours, "mes élèves utilisent beaucoup le multimédia", constate-t-elle. Connaissant Sydélia Guirao, "quelqu’un qui écrit bien et qui est passionné", elle a souhaité profiter de son expérience.



Conseils et expériences



Sydélia Guirao est scénariste, écrivaine, illustratrice. Elle est aussi désormais productrice. Elle connaît bien le milieu.



Elle a écrit diverses séries animées et séries de fiction. Elle a donné des clés aux inscrits pour qu’ils puissent écrire leurs propres histoires.



Elle a également distillé des conseils inspirés de sa propre expérience. "Être scénariste, ce n’est pas seulement écrire des scénarios", insiste-t-elle, "c’est aussi les vendre, on est sa propre entreprise. Il y a la partie écriture et la partie vente qu’il ne faut surtout pas oublier".



Être scénariste c’est donc prendre du recul et élaborer une stratégie. "Il faut bien faire la différence entre les sujets que l’on traite parce que l’on y tient, qui nous tiennent à cœur et ceux qui vont nous permettre de vivre." Car alors, la stratégie n’est pas la même.



Les inscrits ont été curieux et interrogateurs, poussés par leur motivation. Amélie a pu ouvrir les yeux sur son rêve. "C’est vraiment beaucoup de travail ! Il n’y a pas de secret, pour percer il faut bosser et ne pas oublier l’aspect marketing."



Elle a découvert ce que devait contenir un scénario, ce qu’il ne fallait surtout pas y inscrire. Elle a aussi fait le plein d’outils à transposer au lycée pour pouvoir, elle espère, écrire et réaliser une histoire avec ses élèves.