Fierro et Vaast renfilent le lycra de compétition

Tahiti, le 23 juin 2020 - La Fédération française de surf organise entre le 1er et le 10 juillet la première édition de la "Coupe de la Fédération". Vingt des meilleurs surfeurs français, dont Vahine Fierro et Kauli Vaast, ont été conviés pour prendre part à cette première compétition post-confinement.



Si les surfeurs ont pu profiter ces dernières semaines de quelques sessions d'anthologie sur le spot de Teahupoo, ces derniers restent encore privés de compétition. Alors que la World Surf League (WSL) reste muette quant à une éventuelle reprise du circuit des Qualifying series (QS) et du Championship Tour (CT), la Fédération française de surf (FFS) a décidé de se jeter à l'eau, en organisant la première édition de la "Coupe de la Fédération" entre le 1er et le 10 juillet sur un spot du sud-ouest de l'Hexagone tenu secret.



Pour cette première compétition post-confinement, la FFS a convié vingt des meilleurs surfeurs français (12 messieurs et 8 dames). Si Michel Bourez et Jérémy Florès seront absents, Vahine Fierro (20 ans) et Kauli Vaast (17 ans), les deux espoirs du surf tahitien feront bien le déplacement jusqu'en métropole. "Jérémy Florès et Michel Bourez préfèrent éviter un long voyage depuis le Pacifique sud mais tous les autres sont présents. Johanne Defay est arrivée de La Réunion (…) et Vahine Fierro et Kauli Vaast vont débarquer de Tahiti", a indiqué Stéphane Corbinien, directeur de la performance de l'équipe de France de surf, sur le site de la fédération.



Contacté ce mardi Hira Teriinatoofa, entraineur des deux prodiges tahitiens, a bien confirmé que ses protégés s'envoleront dans les prochains jours pour la métropole.